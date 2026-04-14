Hrvatske vaterpolistice okupile se uoči Svjetskog kupa: 'Očekivanja su velika...'

Izbornica Mia Šimunić na bazenu uz Savu okupila je 19 igračica koje će kroz intenzivne treninge do nedjelje brusiti formu pred odlazak na Maltu, te izabrati konačan popis od 16 uzdanica koje će predstavljati Hrvatsku na ovom važnom natjecanju.

Hrvatske reprezentativke će u skupini na Malti igrati protiv Slovačke 21. travnja, Južne Afrike 22. travnja i domaćina Malte 23. travnja, a potom slijedi razigravanje.

"Nedostaje nam Jelena Butić zbog fakultetskih obaveza u Americi, dok Neli Janković ima problema s koljenom i trenira s posebnim programom. Još nekoliko djevojaka je ozlijeđeno, pa ih je sada na pripremama 19. U skupini svakako očekujemo tri pobjede, vidjet ćemo koliko ćemo kvaitetno odigrati. Ne znamo s kim se križamo u drugom krugu s obzirom na novi sustav natjecanja, ali svakako će biti teži suparnici i tome se veselimo", rekla je Šimunić.

Nakon odličnog nastupa na Europskom prvenstvu na Madeiri ranije ove godine na kojem je Hrvatska zauzela šesto mjesto izbornica je svjesna kako su sada očekivanja od reprezentacije veća što stvara novi pritisak:

"Dosada smo trebali imati što bolju gol-razliku i pobijediti neke utakmice. Sada idemo zadržati intenzitet i razinu kakve smo imali na Madeiri. Djevojke su motivirane i jedva čekamo skočiti u bazen na Malti i odigrati te utakmice", dodala je Šimunić.

Reprezentacija Hrvatske: Iva Rožić, Alka Lulić, Neli Janković, Ria Glas, Nina Medić, Karla Popović, Tonia Tadić, Nina Eterović, Aurora Stipanov, Roza Pešić, Tonka Rogulj, Karla Ružić, Dora Kangler, Magdalena Butić, Nina Jazvin, Sara Frketić, Ema Hanza, Marta Domazet, Ivana Lerinc