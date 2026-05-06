VATRENO PRIMIRJE

Ukrajina objavila koliko je Rusija izgubila vojnika od 2022.: brojka je nestvarna

Autor
Ivica Beti
06.05.2026.
u 22:37

Lažni pozivi na prekid vatre 9. svibnja nemaju nikakve veze s diplomacijom. Putina zanimaju samo vojne parade, a ne ljudski životi, rekao je ukrajinski ministar Andrij Sibiha

Rusija je nastavila gađati mete u Ukrajini unatoč prekidu vatre koji je u ponoć na 6. svibnja proglasio predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što je prije toga Rusija zatražila primirje za svoju proslavu Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi. Ukrajina je, jače nego proteklih tjedana, napadnuta s više od stotinu dronova i raketa. U utorak je 28 civila ubijeno u Doneckoj, Poltavskoj i Dnjiparskoj regiji, a deseci su ozlijeđeni.

Pogođen je i vrtić u Sumiju, gdje je poginula žena. Smrtonosni napadi intenzivirani su samo nekoliko sati prije početka primirja. "Samo nekoliko sati prije stupanja na snagu ukrajinskog prijedloga o prekidu vatre Rusija ne pokazuje znakove pripreme za prekid neprijateljstava. Naprotiv, Moskva pojačava teror", napisao je na X-u ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, koji ističe da je to još jedan dokaz da Rusija ne želi mir.

Ključne riječi
primirje Zelenski Putin invazija Rusija Ukrajina

