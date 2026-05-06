Hrvati otkrili novu oazu za liječenje najtežih bolesti, masovno idu u ovu zemlju

Tri žene iz raznih dijelova Hrvatske učinile su isto u razmaku od nekoliko tjedana – uplatile su novac za liječenje vrlo teško bolesnih osoba za koje su se putem društvenih mreža i emotivnih poruka skupljala sredstva za liječenje u inozemstvu. Sve tri kliknule su "uplati" – iznos nije bio velik – ali osjećaji iza tog postupka jesu. Samo što je kod svake bio drukčiji. Jedna je zaista vjerovala da će pacijent ako ne izliječen, dobiti puno vremena za život. Druga je poslala jer je znala da tim novcem ne pomaže pacijentu, nego njegovim roditeljima. Treća je bila onkologinja i, ironično, uplatila je za svog pacijenta kojemu je nešto prije rekla da je medicina dosegnula granicu u kojoj može pomoći. Ono što je povezivalo sva tri pacijenta je činjenica da su išli u Tursku, u tamošnje bolnice. Slučajno? Ne.