PENTAGON NA STOTINU MUKA

Američki general upalio alarm: Pogledajte ovo s Iranom i zapitajte se kako bi bilo s Kinom

Autor
Danijel Prerad
06.05.2026.
u 20:38

'Njihov nuklearni arsenal raste najbrže na svijetu. Slijede inovativne, inteligentne taktike ratovanja', istaknuo je general Stephen Sklenka

„Ne postoji veća prijetnja od Narodne Republike Kine“, rekao je američki general-pukovnik Stephen Sklenka tijekom sajma Modern Day Marine Expo 2026. u Washingtonu, DC. „Nemojte slušati te gluposti o tome da su nam „gotovo ravni“. Oni su nam ravni jer su nam rivali u gotovo svakoj mjeri nacionalnog utjecaja.“ General Stephen Sklenka, zamjenik zapovjednika za logistiku američkog marinskog korpusa, kao i bivši zamjenik zapovjednika američkog INDOPACOM-a, rekao je da je „bio prilično upoznat s načinom razmišljanja glavnog tajnika Xija i njegovim namjerama“.

Donald Trump Iran SAD Kina

AL
alojzvodic
21:07 06.05.2026.

Za Amerikance bi u ovom trenutku bilo dovoljno da Iran obeća da neće kolonizirati nijedan planet izvan Sunčevog sustava. I to im je dovoljno da proglase pobjedu i "pobjednički" odu kući pojesti nešto pristojno. Ako me osjećaj ne vara, Irann je postao otvrdnuta srca. To su ljudi, nenavikli na laži i niske obmane.

Foton
20:45 06.05.2026.

Sa Trumpom i Hegsethom izgubili bi i od Andore

HrvatskiZmaj
21:07 06.05.2026.

Zapitajte se, dakle, Amerikanci. Koliko je korisno i pametno alijenizirati Kanadu, Australiju, Veliku Britaniju, EU i NATO?

