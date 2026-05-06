STATISTIKA NE LAŽE

Dvije trećine nogometnih trenera rade manje od godinu dana

Concacaf Champions Cup - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Seattle Sounders
Cristian De Marchena/REUTERS
Denis Lugarić/Hina
06.05.2026.
u 23:55

Tri lige s najmanje trenerskih promjena u zadnjih 365 dana su španjolska La Liga (40 %), nizozemska Eredivisie (38.9%), te norveška Eliteserien (18.8%)

Čak 65.2 % momčadi u 55 liga diljem svijeta barem jednom je promijenilo trenera u protekloj godini, objavio je Međunarodni centar za sportske studije, CIES Football Observatory.

Po ligama, brojke se kreću od 100% klubova koji su promijenili trenera u posljednjih 365 dana, kao primjerice u najvišoj ligi Cipra (14 od 14) do samo 18.8% u najvećem norveškom nogometnom razredu (3 kluba od 16).

Na drugom mjestu je Peru gdje je 94.4 posto klubova prve lige promijenilo trenera u posljendjih godinu dana. Slijede Serie B sa 90 %, belgijska Pro League sa 87.5, pa prvi nogometni razred Venezuele (85.7)... HNL se nalazi na 11. mjestu sa 80 %.

