STIGAO I HELIKOPTER

Stravična nesreća na A1: Auto sletio s ceste i prevrnuo se, dvoje poginulo

Romana Kovačević Barišić
06.05.2026.
u 15:50

Treća osoba iz automobila prevezena je u karlovačku bolnicu.

Dvije su osobe preminule a jedna ozlijeđena u prometnoj nesreći danas na 59. kilometru autoceste A1 u smjeru mora, u blizini Vukove Gorice. Osobno vozilo s tri osobe sletjelo je s auto ceste uz prevrtanje.  Na mjesto nesreće, 17 minuta od dojave,  stigao je helikopter hitne medicinske službe iz zagrebačke baze, zajedno s dva tima hitne iz karlovačkog zavoda za hitnu, a sve koordinirano iz medicinsko prijavno-dojavne jedinice 194.

Jednu su unesrećenu osobu reanimirali na licu mjesta, no nažalost, unesrećena je osoba podlegla ozljedama. Treća osoba iz automobila prevezena je u karlovačku bolnicu.  

A1 tragedija prometna nesreća

18
188
16:35 06.05.2026.

Počivali u miru

