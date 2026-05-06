SVE ZBOG CIGARETE?

Drama u podzemnoj željeznici u Münchenu, hitno evakuirano tisuću ljudi!

Bayern Munich - RB Leipzig
Sven Hoppe/DPA
06.05.2026.
u 22:04

Nekoliko sati uoči utakmice Lige prvaka između Bayerna i PSG-a, u Münchenu je zavladala drama. Vlak podzemne željeznice s oko tisuću navijača hitno je evakuiran na putu prema stadionu, što je izazvalo i prometni kolaps

U srijedu poslijepodne, na stanici Dietlindenstrasse, zaustavljen je vlak na liniji U6 koji je prevozio navijače prema Allianz Areni. Nakon što se oglasio protupožarni alarm, oko tisuću putnika, uglavnom pristaša Paris Saint-Germaina, moralo je hitno napustiti vlak. Na mjesto događaja odmah su stigle brojne policijske i vatrogasne snage koje su osigurale područje i preusmjerile sve putnike na površinu.

Prvotne informacije bile su kaotične. Francuski mediji, poput RMC Sporta, izvijestili su o sukobima navijača i dimu od zapaljene pirotehnike, što je dodatno pojačalo napetosti. Nagađalo se čak i o manjem požaru, no dežurne službe po dolasku na teren nisu pronašle nikakav plamen.

Ipak, pregledom snimki nadzornih kamera, minhenska policija službeno je otklonila sumnje u pirotehniku. Kao najvjerojatniji uzrok aktivacije osjetljivog alarma naveli su elektroničku cigaretu. "Pretpostavljamo da se radilo o e-cigareti. Možemo sa sigurnošću isključiti pirotehniku", izjavio je glasnogovornik policije za njemačke medije, dodavši kako se radi na identifikaciji odgovorne osobe.

Neočekivana evakuacija stvorila je i značajne probleme u gradskom prometu. Budući da na nogostupima nije bilo dovoljno mjesta za sve, velika skupina navijača okupila se na obližnjem raskrižju. Policija je stoga morala privremeno zatvoriti okolne ulice i apelirati na vozače da zaobilaze to područje.

Cijela je situacija, na sreću, riješena u otprilike pola sata. Nakon što su vatrogasci provjerili vlak, blokade su ukinute, a navijači su nastavili put prema stadionu zamjenskim vlakom. Policija je istaknula da su se ponašali mirno, a u ovom incidentu uoči utakmice nitko nije ozlijeđen, iako su mnogi na utakmicu stigli sa znatnim zakašnjenjem.
