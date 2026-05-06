Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KORUPCIJA U VRHU VLASTI

Novi skandal trese Ukrajinu: Hoće li Zelenski žrtvovati svog ključnog pregovarača

Autor
Danijel Prerad
06.05.2026.
u 17:12

Unatoč sve intenzivnijim pritiscima, nema neposrednih znakova da će se Umerov povući sa svoje diplomatske uloge. Ukrajinski dužnosnici tvrde da on i dalje uživa predsjednikovo povjerenje te da ostaje ključan za suradnju s Washingtonom i drugim saveznicima

Novoobjavljene snimke povezane s najvećim korupcijskim skandalom u Ukrajini ponovno su stavile obrane Rustema Umerova, sadašnjeg tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, u središte pozornosti. Umerov , bivši ministar obrane, nije još formalno optužen, ali je navodno pod istragom. Spominje ga se u najnovijem skupu procurjelih snimaka, što ga povezuje s jednim od krivaca. Unatoč kontroverzi koja ga dugo prati, Umerov je i dalje duboko uključen u vanjske poslove Ukrajine, a jedan izvor kaže da je "u gotovo stalnom kontaktu s Amerikancima", čak i dok su pregovori s Rusijom zamrznuti više od dva mjeseca.

Ključne riječi
korupcija Ukrajina Volodimir Zelenski

Komentara 2

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
17:25 06.05.2026.

Opet? Pa ovi su riješili biti bolji u kriminalu od nas. Plenki, što se čeka? Moramo i mi u nećemu biti najbolji.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
17:19 06.05.2026.

Opet navodno

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!