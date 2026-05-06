Novi skandal trese Ukrajinu: Hoće li Zelenski žrtvovati svog ključnog pregovarača

Novoobjavljene snimke povezane s najvećim korupcijskim skandalom u Ukrajini ponovno su stavile obrane Rustema Umerova, sadašnjeg tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, u središte pozornosti. Umerov , bivši ministar obrane, nije još formalno optužen, ali je navodno pod istragom. Spominje ga se u najnovijem skupu procurjelih snimaka, što ga povezuje s jednim od krivaca. Unatoč kontroverzi koja ga dugo prati, Umerov je i dalje duboko uključen u vanjske poslove Ukrajine, a jedan izvor kaže da je "u gotovo stalnom kontaktu s Amerikancima", čak i dok su pregovori s Rusijom zamrznuti više od dva mjeseca.