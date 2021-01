Bakočević opisao kakve mu je strahote priredila korona i svima poslao važnu poruku

Vaso Bakočević, cronogorski MMA borac kojeg smo upoznali i kroz borbe protiv hrvatskih suparnika, a posljednju je borbu odradio upravo protiv Ivice Truščeka, otkrio je za Balkan Info da je bio zaražen koronavirusom i da je prilično propatio dok se nije othrvao raljama virusa.

- Ne bih to nikome poželio, nikome. Netko s Covidom prođe lakše, nekoga 'zabetonira', a ja sam se nekako našao u sredini. Nisam imao temperaturu, ali glava me boljela kao nikad u životu, a nadobijao sam se batina u ringu. Nisam tri dana bio u stanju dići se iz kreveta makar da prošećem do WC-a. Imao sam uz krevet posudu u koju sam mokrio i tako živio. Katastrofa. Osjećao sam se kao da me pregazio vlak. - kazao je Bakočević i nastavio:

- Prve simptome sam osjetio nakon treninga. Osjećao sam se loše, teško sam disao, inhalacija mi je donekle pomogla, ali sam shvatio da nešto nije u redu. Tada sam se testirao i doznao da sam pozitivan. Izolacije je trajala 14 dana.

Uzimao sam Hemomycin, popio sam šest tableta, a uzimao sam i vitamine, cink, magnezij... Uzimao sam sve u duplim dozama.

- Poslije sam otišao snimiti pluća, posjetio kardiologa, ali sam srećom prošao bez posljedica. Ali iskustvo je bilo baš loše. Ljudi, nije to nikakva zaje*ancija... - naglasio je Bakočević.