Bajić: Izbjegao bih Dinamo zbog putovanja i oštrine

Nakon dvije uvjerljive pobjede nad crnogorskim Primorcem (13:8) i mađarskim Egerom (13:7) moglo bi se reći da se Mladost prošetala zagrebačkim turnirom Eurokupa.

Primorac, predvođen našim Sandrom Suknom kao trenerom, drugi je, a Eger je s dva uvjerljiva poraza treći i na neki način predstavlja neugodno iznenađenje turnira.

– Eger je u ovom trenutku četvrta mađarska momčad i mi smo je respektirali, ali mora se priznati da to nije onaj Eger koji je prije dvije godine igrao polufinale s Bresciom, tada s Hoznyanskym i još nekim mađarskim reprezentativcima u sastavu. Ali ako ih se shvati olako, moglo bi biti problema s njima i zato smo ih mi shvatili maksimalno ozbiljno – kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

Izdvaja francuski vaterpolo

Znaju se i ishodi ostalih skupina, potencijalni suparnici Mladosti u osmini finala drugoplasirane su momčadi s preostalih sedam turnira: mađarski BVSC, Crvena zvezda i Novi Beograd iz Srbije, ruski Dinamo iz Moskve, francuski klubovi Strasbourg i Pays d’Aix i španjolski Mediterrani. Ima li učitelj žabaca kakvih želja uoči ždrijeba koji će biti obavljen tijekom turnira Lige prvaka u talijanskoj Ostiji sredinom prosinca?

– Kad bih baš mogao birati, onda bih izbjegao moskovski Dinamo. Ne toliko zbog kvalitete, koliko zbog dalekog i napornog putovanja. A i to što je Dinamo pobijedio naš Jadran govori da Moskovljani mogu biti neugodan suparnik, njihova interpretacija vaterpola prilično je čvrsta, na rubu grubosti, igraju na mišiće. Mislim da im u utakmicama s nama to ne bi puno pomoglo, ali ne priželjkujem ih. Istaknuo bih uspjeh francuskih klubova, sve više ih je i u Ligi prvaka i u Eurokupu (uz spomenute, tu je i Toucoing kao pobjednik skupine u Barceloni – op. a.), prava ekspanzija. To pokazuje da se u Francuskoj sve više ulaže u vaterpolo.

Dinamo biste izbjegli, a kad su u pitanju ostali, svejedno vam je koga biste dobili?

U petak protiv Juga

– Baš tako. Sve su to kvalitetne momčadi, ali mi nastavljamo dalje samouvjereno. Vjerujemo u sebe, imamo kvalitetu, što smo pokazali i u ovim dvjema utakmicama Eurokupa, posebno u pojedinim razdobljima. Vidjeli ste da u nekoliko četvrtina nismo primili pogodak, igrali smo sjajno u obrani, e ja bih želio da tako odigramo u kontinuitetu.

Sad se vraćate na domaći kolosijek, u petak vas očekuje derbi prvenstva, gostovanje kod Juga. Što možemo očekivati?

– Mi smo prethodnih godina dokazali da se možemo nositi s Jugom, dobili smo Dubrovčane i u dva finala, od čega u jednom na njihovu bazenu kad smo osvojili Regionalnu ligu. Prema tome, idemo po pobjedu, idemo se nadigravati s kvalitetnim Jugom – zaključio je Bajić.