Bahato smo počeli: Pogledajte što navijači Cityja poručuju Dinamovim

Navijači Manchester Cityja i Dinama na sutrašnju utakmicu (21h) na Etihadu gledaju potpuno drugačijim očima.

I dok se navijači Dinama nadaju da Modri mogu napraviti senzaciju, rezultat koji će odjeknuti svijetom, za fanove Cityja Dinamo je samo "tamo neki" protivnik, lagana prepreka na putu do željenog cilja - europskog trona.

Budući da je City aktualni prvak Engleske, a ujedno i najvrjednija momčad svijeta - procjenjena na čak milijardu i 280 milijuna eura - ne čudi što dio štovatelja tog kluba gledaju na Dinamo s visoka, no hoće li momčad Nenada Bjelice zadesiti ono čemu se nadaju, vidjet ćemo.

Nitko ne spori da je Manchester City u odnosu na Dinamo daleko snažnija momčad, ali Modri posljednje dvije sezone igraju izuzetno zrele europske utakmice i sigurno im nije na kraj pameti pasti bez borbe.

Uostalom, Dinamo je natjecanje u skupini otvorio uz krasan rezultat i, jedno je sigurno, City će se za svaku svoju prigodu morati pomučiti. Pa što bude...

Cityjevi navijači danas se na Twitteru na Dinamo nisu osvrtali, uglavnom su nastavili raspravljati o tome je li ovo ta sezona kada će se City napokon popeti na krov Europe, a oni koji su hrvatskog prvaka i spomenuli, potrudili su se da to bude podcjenjivački. Evo što su napisali:

- Hahahaha, kupite kokice, bit će to još jedna 8:0 izvedba.

Hahah make sure to buy popo corn because we gon give them another 8-0 performance

- U utorak navečer nećete biti sigurni igra li to prvak Hrvatske ili neka momčad iz četvrte lige

Tuesday night, you won’t be sure if it’s the croatian « champs » who’re playing or a just a fourth division team😂😂