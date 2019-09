Slavni Španjolac: Sportaši iz bivše Jugoslavije se bore kao braća!

Pred plavima je novi europski ispit. U 2. kolu Lige prvaka Dinamovi nogometaši igraju kod Manchester Cityja.

Uoči dvoboja na Etihadu europski prvak imao je konferenciju za medije na kojoj su bili menadžer Pep Guardiola i defenzivni vezni Rodri.

>> Pogledajte što su dinamovci rekli uoči puta u Manchester

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dinamova pobjeda protiv Atalante nije iznenađenje. Tko god uđe u Ligu prvaka ne može iznenaditi. Igrao sam na Maksimiru, tamo je sjajna atmosfera. Znam samo jednog njihovog igrača, kako se ono zove, iz Španjolske... - zapitao se Rodri i nastavio:

- Bit će jako teško jer sam siguran da je Dinamo jako dobar. Danija Olma nisam upoznao, ali sam ga gledao. Imamo sreće što imamo takve mlade igrače i vjerujem da ima veliku budućnost u španjolskoj reprezentaciji.

Cityjev menadžer upozorava kako Dinamo može biti itekako opasan.

- Dinamo je protiv Atalante igrao s petoricom otraga pa je zabio četiri gola. To je strašno agresivna momčad, osobito u sredini. Jako su dobri na kontre, a ako su pobijedili Atalantu koja je bila i prošle i ove sezone treća, to je dovoljno veliko upozorenje. Mojim igračima je to veliko upozorenje, ali i velika prilika da se nametnu u sljedeće dvije utakmice. Igrači još ne znaju ništa o Dinamu, tek ćemo danas ih gledati prvi put. Pripremit ćemo se - rekao je Pep Guardiola, te se osvrnuo na Danijeva Olma:

- Strašno hrabar potez je bio otići u Dinamo, ali drago mi je zbog njega, napravio je odličan posao i može biti još samo bolji.

Guardiola se osvrnuo i na sportski talent.

- Općenito su momčadi iz bivše Jugoslavije odlične u svim sportovima. Nogometu, rukometu, košarci, tenisu... Nevjerojatni su natjecatelji, što se tiče mentaliteta jako su agresivni i kao braća se bore jedan za drugoga. Odlična je sadašnja generacija Hrvatske s Modrićem, Rakitićem i Mandžukićem, a bila je i ona s Davorom Šukerom. Za malu zemlju je nevjerojatno imati takve dvije generacije, a mislim da je općenito najveća snaga sportaša iz bivše Jugoslavije prirodni talent.

>> Pogledajte kako će izgledati izlazak Dinamovih igrača na Etihad