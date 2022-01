Babić opet podivljao na Hrgu: Što si on j***no umišlja? Razbit ću mu facu na ulici

"On je bolji boksač od mene, ali ja sam bolji borac. Neću samo stajati ispred njega i boksati s distance. Cijelo vrijeme, moja glava bit će na njegovim prsima. Ja neću boksati s njim, prebit ću ga", rekao je Alen Babić o Filipu Hrgoviću, a to je najblaži dio cijele izjave.

Naime, Filip ga je naživcirao i ovoga puta rekavši da će se s njim boriti samo ako pobjednik nosi sve, a ne da i Babić može zaraditi neovisno o ishodu borbe.

"On se želi boriti na ulici, ali me blokirao na Instagramu. Pošaljite mi njegov broj, a ja ću mu poslati poruku. On je govnar. Proziva tipove poput Josepha Parkera. Tko si ti da prozivaš svjetske prvake? Želi da se Joseph Parker bori s njim na 'short notice'. Pa što si ti je**no umišljaš, tko si ti? On (Parker) je svjetski prvak, a ti si je**na 'Kocka'. Nevjerojatno, ali zbog tog intervjua, razbit ću mu facu kad ga sretnem na ulici", rekao je Intu Boxingu Babić i otkrio da su se i sreli u Zagrebu jednom:

"Jesmo, jednom smo se sreli i ne mogu opisat koliko se usrao. Bilo je to prije tri godine, u jednom restoranu. Sjeo sam odmah pokraj njega i lagano sam ga zgrabio za testise. Rekao sam mu: 'Hajde, pričaj sada, ti govnaru.', a on je govorio: 'Zašto tako pričaš?'. Kažem vam, on nije takav, on ne zna ništa o takvom životu (o životu uličnih tučnjava). On je sranje, ubio bih ga za dvije sekunde, rastrgao bih mu grkljan'', prepričao je.

Još je jednom spomenuo dio kako bi ova borba puno značila za Hrvatsku:

"On je glup, ne razumije što možemo napraviti za Hrvatsku. Možemo pretvoriti to rivalstvo u borbu koja će se održati na stadionu. Ali on je tako glup, teško je borit se s vjetrenjačama. On priča o nekakvom novcu. Briga me za novac, je** mi se za tvoj novac. On čak niti nema novca. Svi ulažu u njega, ali on je najgori živući boksač. Ja sam imao bolje protivnike od njega. Završio sam Molinu i Toma Littlea prije njega. Tko je on da proziva Josepha Parkera, Dereka Chisoru i slične? On ne zna ništa o boksu, nikad nije niti čuo za imena poput Marvina Haglera. Proziva Josepha Parkera, a Parker je izmislio profesionalni boks za njega.''