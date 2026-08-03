FOTO Sava kod Slavonskog Broda nadomak povijesnog minimuma: Rekord iz 2003. sve je bliže
Vodostaj rijeke Save kod Slavonskog Broda približava se najnižoj razini otkako se provode službena mjerenja. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda od 3. kolovoza 2026. godine, vodostaj trenutno iznosi -31 centimetar, uz blago promjenjiv trend.
To znači da Savu od obaranja rekorda dijele još samo 32 centimetra, budući da je najniži ikad zabilježeni vodostaj na ovom mjernom mjestu iznosio -66 centimetara, a izmjeren je 31. kolovoza 2003. godine.
S druge strane, najveći vodostaj Save kod Slavonskog Broda zabilježen je tijekom katastrofalnih poplava koje su pogodile Hrvatsku u svibnju 2014. godine. Tada je rijeka dosegnula čak 939 centimetara, a rekordna razina izmjerena je 18. svibnja 2014.
Aktualni niski vodostaj posljedica je dugotrajnog razdoblja visokih temperatura i izostanka značajnijih oborina, a hoće li Sava u narednim danima dosegnuti ili premašiti povijesni minimum ovisit će o daljnjem razvoju vremenskih prilika.