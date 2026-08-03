Novi Trumpov apsurd: EU i Švicarsku optužuje za nedovoljnu zaštitu od prisilnog rada!?

Rat s Iranom, koji je stalno negdje između završetka i novog početka, uspješno je odvukao pozornost svjetske javnosti s još jednog poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa na domaćem terenu. Njegov naum da promijeni pravila globalne slobodne trgovine i ponovno uvede carine kao njezin sastavni dio dobio je novi obrat. Uvođenje carina kao sredstva smanjenja trgovinskog deficita SAD-a jedan je od najvažnijih elemenata programa Trumpova drugog predsjedničkog mandata. Prvi val uvedenih carina, koji je bio praćen pompoznim najavama, naišao je na ozbiljne pravne poteškoće.
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