Novi Trumpov apsurd: EU i Švicarsku optužuje za nedovoljnu zaštitu od prisilnog rada!?

Rat s Iranom, koji je stalno negdje između završetka i novog početka, uspješno je odvukao pozornost svjetske javnosti s još jednog poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa na domaćem terenu. Njegov naum da promijeni pravila globalne slobodne trgovine i ponovno uvede carine kao njezin sastavni dio dobio je novi obrat. Uvođenje carina kao sredstva smanjenja trgovinskog deficita SAD-a jedan je od najvažnijih elemenata programa Trumpova drugog predsjedničkog mandata. Prvi val uvedenih carina, koji je bio praćen pompoznim najavama, naišao je na ozbiljne pravne poteškoće.