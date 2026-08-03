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Dragan Bagić
Autor
Dragan Bagić

Novi Trumpov apsurd: EU i Švicarsku optužuje za nedovoljnu zaštitu od prisilnog rada!?

03.08.2026. u 17:57

Većini iole informiranih promatrača jasno je da je regulacija u svim sferama života u EU, ali i drugim zemljama Zapada, bitno razvijenija u usporedbi sa SAD-om

Rat s Iranom, koji je stalno negdje između završetka i novog početka, uspješno je odvukao pozornost svjetske javnosti s još jednog poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa na domaćem terenu. Njegov naum da promijeni pravila globalne slobodne trgovine i ponovno uvede carine kao njezin sastavni dio dobio je novi obrat. Uvođenje carina kao sredstva smanjenja trgovinskog deficita SAD-a jedan je od najvažnijih elemenata programa Trumpova drugog predsjedničkog mandata. Prvi val uvedenih carina, koji je bio praćen pompoznim najavama, naišao je na ozbiljne pravne poteškoće.

Ključne riječi
SAD prisilni rad EU Donald Trump

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