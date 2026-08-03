FOTO Teške posljedice eksplozije u obiteljskoj kući: Razbacani zidovi i namještaj, pucala stakla na autima...

Prema prvim informacijama policije, eksploziju je izazvala za sada nepoznata eksplozivna naprava koju je aktivirao 20-godišnjak. Upravo je on, prema neslužbenim informacijama, zadobio najteže ozljede. Silina eksplozije prouzročila je veliku materijalnu štetu. Uništen je veći dio prizemlja kuće, srušeni su pojedini zidovi, a dijelovi građevinskog materijala i namještaja razbacani su po okolici. Oštećena su i vozila parkirana u blizini, na kojima su popucala vjetrobranska stakla.
U trenutku eksplozije u kući su se nalazili otac i njegova dvojica sinova, obojica u ranim dvadesetim godinama. Što je dovelo do detonacije za sada nije poznato. Stanovnici okolnih kuća ispričali su kako ih je snažna detonacija uznemirila te da se udar osjetio u cijelom naselju. Na mjesto događaja vrlo brzo stigle su ekipe hitne medicinske pomoći, policije i drugih žurnih službi. Zbog težine ozljeda jednog od mladića angažiran je i helikopter hitne medicinske službe, koji ga je prevezao u zagrebačku bolnicu.