FOTO Teške posljedice eksplozije u obiteljskoj kući: Razbacani zidovi i namještaj, pucala stakla na autima...

U ponedjeljak oko 17.45 sati na području općine Bosiljevo, tri osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u obiteljskoj kući u mjestu Vodena Draga. 
U ponedjeljak oko 17.45 sati na području općine Bosiljevo, tri osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila u obiteljskoj kući u mjestu Vodena Draga. 
Foto: Radio Mrežnica
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Prema dostupnim informacijama, riječ je o ocu i njegovoj dvojici sinova, a jedan od mladića zbog težine ozljeda helikopterom je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, javlja Radio Mrežnica.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o ocu i njegovoj dvojici sinova, a jedan od mladića zbog težine ozljeda helikopterom je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, javlja Radio Mrežnica.
Foto: Radio Mrežnica
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Prema prvim informacijama policije, eksploziju je izazvala za sada nepoznata eksplozivna naprava koju je aktivirao 20-godišnjak. Upravo je on, prema neslužbenim informacijama, zadobio najteže ozljede. Silina eksplozije prouzročila je veliku materijalnu štetu. Uništen je veći dio prizemlja kuće, srušeni su pojedini zidovi, a dijelovi građevinskog materijala i namještaja razbacani su po okolici. Oštećena su i vozila parkirana u blizini, na kojima su popucala vjetrobranska stakla.
Prema prvim informacijama policije, eksploziju je izazvala za sada nepoznata eksplozivna naprava koju je aktivirao 20-godišnjak. Upravo je on, prema neslužbenim informacijama, zadobio najteže ozljede. Silina eksplozije prouzročila je veliku materijalnu štetu. Uništen je veći dio prizemlja kuće, srušeni su pojedini zidovi, a dijelovi građevinskog materijala i namještaja razbacani su po okolici. Oštećena su i vozila parkirana u blizini, na kojima su popucala vjetrobranska stakla.
Foto: Radio Mrežnica
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U trenutku eksplozije u kući su se nalazili otac i njegova dvojica sinova, obojica u ranim dvadesetim godinama. Što je dovelo do detonacije za sada nije poznato. Stanovnici okolnih kuća ispričali su kako ih je snažna detonacija uznemirila te da se udar osjetio u cijelom naselju. Na mjesto događaja vrlo brzo stigle su ekipe hitne medicinske pomoći, policije i drugih žurnih službi. Zbog težine ozljeda jednog od mladića angažiran je i helikopter hitne medicinske službe, koji ga je prevezao u zagrebačku bolnicu.
U trenutku eksplozije u kući su se nalazili otac i njegova dvojica sinova, obojica u ranim dvadesetim godinama. Što je dovelo do detonacije za sada nije poznato. Stanovnici okolnih kuća ispričali su kako ih je snažna detonacija uznemirila te da se udar osjetio u cijelom naselju. Na mjesto događaja vrlo brzo stigle su ekipe hitne medicinske pomoći, policije i drugih žurnih službi. Zbog težine ozljeda jednog od mladića angažiran je i helikopter hitne medicinske službe, koji ga je prevezao u zagrebačku bolnicu.
Foto: Radio Mrežnica
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Neslužbeno se spominje mogućnost da je riječ o ručnoj bombi ili drugoj vrsti eksplozivnog sredstva, no službene informacije bit će poznate nakon završetka kriminalističkog istraživanja.
Neslužbeno se spominje mogućnost da je riječ o ručnoj bombi ili drugoj vrsti eksplozivnog sredstva, no službene informacije bit će poznate nakon završetka kriminalističkog istraživanja.
Foto: Radio Mrežnica
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Foto: Radio Mrežnica
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