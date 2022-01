Hrgović: Babića mogu prebiti besplatno na ulici. Babić: Da me vidi, us*ao bi se u gaće

Filip Hrgović je u razgovoru za InTuBoxing konačno odgovorio na niz provokacija koje mu je uputio "rival" Alen Babić.

- Jedini način na koji bih se borio s njim je "pobjednik uzima sve". Nokautirao bih ga kao od šale u par rundi. On neće na meni zaraditi ni novčića. Drugi scenarij je da ga prebijem na ulici. Također besplatno.

Novinara je zanimalo viđaju li se ikad njih dvojica.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - Alen Babic v David Spilmont - AO Arena, Manchester, Britain - December 18, 2021 Alen Babic wins his fight against David Spilmont Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

- Babić živi u Zagrebu, kao i ja, ali ga nikad ne susrećem.

No, nismo morali čekati dugo na novi odgovor Babića. Na Instagramu je, podrugljivo oponašajući Hrgovića, rekao da prihvaća ponudu da se okušaju u uličnoj borbi.

- Vjerojatno bi se us*ao u gaće da me vidi na ulici - napisao je na "storiju" s Hrgovićevim likom Babić.