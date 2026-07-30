Oleksandr Usik prognozirao ishod meča između Joshue i Furyja: On će ga nokautirati

Anthony Joshua (30-4-0, 27 KO) je na boksačkom spektaklu u Džedi ispunio očekivanja i pobijedio albanskog teškaša Kristiana Prengu.

No njegov veliki povratak u ring umalo se pretvorio u katastrofu nakon što je u prvoj rundi dva puta završio u nokdaunu, piše Croring.

Mnogi su pomislili kako je meč gotov i prije nego što je počeo, a onda je AJ okrenuo meč i u drugoj rundi brutalno nokautirao Prengu (20-2-0, 20 KO).

Britanac se vratio iz ponora i pobjedom osigurao veliki okršaj sa sunarodnjakom i starim rivalom Tysonom Furyjem, a koji bi se mogao dogoditi u studenom.

Joshua već neko vrijeme trenira Oleksandrom Usikom, pa se može reći kako ga ukrajinski velikan dobro poznaje. A Usik je i dvaput pobijedio AJ-a u ringu.

– Anthony Joshua je sljedeći neprikosnoveni prvak svijeta – rekao je Oleksandr Usik nakon AJ-ove pobjede protiv Prenge, a osvrnuo se i n događaje na početku meča:

– Prva runda, to je bio samo test. Glavno da se AJ vratio. To je boks. Bio je u nokdaunu, ali se dobro borio. Najvažnije je da se AJ vratio i pobijedio.

Ukrajinac je komentirao i nadolazeći veliki britanski okršaj između Joshue i Furyja koji je dan ranije prekidom nakon sedme runde svladao Poljaka Mariusza Wacha.

– Da. AJ će pobijediti. On će ga nokautirati – prisnažio je Oleksandr Usik.