Spektakl u susjedstvu bez ijednog Hrvata: Najveća regionalna zvijezda debitira u UFC-u

Deset godina nakon priredbe u zagrebačkoj Areni, u Beogradu će se večeras održati druga UFC-ova priredba u ovom dijelu svijeta. I jedan i drugi događaj priredbe su drugog reda s oznakom Fight Night, pri čemu nam se čini da je onaj zagrebački, po imenima, ipak bio jači.

Naime, u Zagrebu su se te večeri borili bivši (Junior Dos Santos) i budući (Francis Ngannou), UFC-ovi teškaški prvaci, a publika je mogla na djelu vidjeti i Derricka Lewisa, Gabriela Gonzagu i Bena Rothwella.

Zbog teške ozljede koljena Ante Delije, u Beogradu neće biti nijednog Hrvata. Barem ne u kavezu. No, bit će jedan uz borilište, a to će biti australski Hrvat Brando Peričić, teškaš u usponu, koji će biti gost organizatora.

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Doduše, da nije ozlijedio šaku, možda bi se Balkanski Medvjed borio u našem susjedstvu, ali kad već to nije mogao, onda je odlučio obići domovinu svojih predaka. Naime, on je u Hrvatsku stigao još početkom srpnja pa je odradio dva treninga kod Cro Copa u Zagrebu. Nakon toga je putovao Lijepom Našom, a pojavio se i u Sarajevu, gdje je sudjelovao na MMA seminaru s Robertom Soldićem.

A ime Robocopa Soldića spominjalo se ovih dana i u Beogradu jer su se novinari zanimali hoćemo li ga uskoro vidjeti u UFC-ovu kavezu. Predsjednik UFC-a Dana White na to pitanje nije dao konkretan odgovor.

Središnja borba beogradske UFC-ove priredbe bit će velteraški okršaj Srbina Uroša Medića i Amerikanca Daniela Rodrigueza, u sunaslovnoj borbi pojavit će se Poljak Jan Blachowicz i Novozelanđanin Navajo Stirling, a za punjenje Arene Beograd poslužit će i nastupi srpskih boraca Aleksandra Rakića i Duška Todorovića te Crnogorca Miloša Janičića.

Glavnoj večeri višednevnog programa prethodilo je natjecanje u šamaranju (power slap). Da, dobro ste pročitali. Konkurenti se udaraju bez prava onoga koji prima udarac da se brani već mora stajati mirno. Bože dragi, koliko bolesnih ideja na ovom svijetu!