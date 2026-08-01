Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIŽE UFC

Spektakl u susjedstvu bez ijednog Hrvata: Najveća regionalna zvijezda debitira u UFC-u

Ljubuški: FNC 10, Milos Janičić - Joelson Nascimento
Denis Kapetanovic
Autor
Dražen Brajdić
01.08.2026.
u 07:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Samo 10 godina nakon zagrebačke, u Beogradu se održava druga priredba UFC-a u regiji, s koje je Delija otpao zbog teške ozljede koljena

Deset godina nakon priredbe u zagrebačkoj Areni, u Beogradu će se večeras održati druga UFC-ova priredba u ovom dijelu svijeta. I jedan i drugi događaj priredbe su drugog reda s oznakom Fight Night, pri čemu nam se čini da je onaj zagrebački, po imenima, ipak bio jači.

Naime, u Zagrebu su se te večeri borili bivši (Junior Dos Santos) i budući (Francis Ngannou), UFC-ovi teškaški prvaci, a publika je mogla na djelu vidjeti i Derricka Lewisa, Gabriela Gonzagu i Bena Rothwella.

Zbog teške ozljede koljena Ante Delije, u Beogradu neće biti nijednog Hrvata. Barem ne u kavezu. No, bit će jedan uz borilište, a to će biti australski Hrvat Brando Peričić, teškaš u usponu, koji će biti gost organizatora.

Dinamo nakon velike drame i produžetaka izbacio Thun, plavi s igračem više nadoknadili 0:2

Doduše, da nije ozlijedio šaku, možda bi se Balkanski Medvjed borio u našem susjedstvu, ali kad već to nije mogao, onda je odlučio obići domovinu svojih predaka. Naime, on je u Hrvatsku stigao još početkom srpnja pa je odradio dva treninga kod Cro Copa u Zagrebu. Nakon toga je putovao Lijepom Našom, a pojavio se i u Sarajevu, gdje je sudjelovao na MMA seminaru s Robertom Soldićem.

A ime Robocopa Soldića spominjalo se ovih dana i u Beogradu jer su se novinari zanimali hoćemo li ga uskoro vidjeti u UFC-ovu kavezu. Predsjednik UFC-a Dana White na to pitanje nije dao konkretan odgovor.

Središnja borba beogradske UFC-ove priredbe bit će velteraški okršaj Srbina Uroša Medića i Amerikanca Daniela Rodrigueza, u sunaslovnoj borbi pojavit će se Poljak Jan Blachowicz i Novozelanđanin Navajo Stirling, a za punjenje Arene Beograd poslužit će i nastupi srpskih boraca Aleksandra Rakića i Duška Todorovića te Crnogorca Miloša Janičića.

Glavnoj večeri višednevnog programa prethodilo je natjecanje u šamaranju (power slap). Da, dobro ste pročitali. Konkurenti se udaraju bez prava onoga koji prima udarac da se brani već mora stajati mirno. Bože dragi, koliko bolesnih ideja na ovom svijetu! 
Ključne riječi
Miloš Janičić Beograd UFC

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!