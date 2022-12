Austrijanci se dive Hrvatima i pitaju: Hoće li nakon Titea sada i Neymara otjerati u povijest?

Nakon (ne)prospavane noći, kako za gubitnika Brazil, tako i za Hrvatsku u slavljeničkom zanosu, mnoga su pitanja budućnosti brazilske nogometne reprezentacije ostala otvorena, pišu danas austrijski mediji. Umjesto krunidbe u brazilskim nacionalnim dresovima, nakon drame jedanaesteraca i briljantne pobjede Hrvatske koju je jučer u polufinale odveo nesavladiv golman Livaković, Brazilci su otjerani u dolinu gorkih suza.

“Nakon drame suza: Neymar nagovještava povlačenje”, piše austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”. U nastavku ističe kako je ova brazilska i svjetska nogometna zvijezda koja trenutno igra u pariškom Saint - Germainu, potpuno zdvojna nakon ispadanja Brazila iz četvrtfinala u utakmici s Hrvatskom i ostavlja svoju budućnost u nacionalnom dresu “otvorenom”.

“Ne zatvaram vrata, ali niti ne jamčim 100 posto da ću se vratiti”, rekao je Neymar novinarima napuštajući pred ponoć stadion u Dohi nakon poraza Brazila od Hrvatske, prenosi austrijski list. Neymar je dodao kako “nakon svega mora malo razmisliti”.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Što to točno znači nitko ne zna, ali špekulira se da bi nakon trenera Brazila Titea, koji je najavio ostavku, Hrvati u povijest mogli otjerati i slavnog Neymara. Bilo kako bilo, list piše da poraz Brazila od Hrvatske znači za ovu 212 milijunsku zemlju “četiri godine žalosti do sljedeće prilike”. Ili (ne)prilike! Brazilac Casemiro je rekao kako Brazil “nažalost nije postigao svoj cilj, svoj san”, a on je bio Argentina u utorak u polufinalu.

Međutim sada je Hrvatska Brazil i u utorak igra polufinale s Argentinom u Kataru, piše dnevni list “Die Presse”. Također upozorava kako treba paziti na argentinsku i svjetsku nogometnu zvijezdu, Lionela Messia, koji je za sada “rekorder po broju datih golova”.

List “Österreich” također konstatira kako je Neymar svoju budućnost ostavio otvorenom. Uz sliku kako sjedi na travnjaku i plače, list piše o dolini prolivenih suza, u koju je Brazilce poslala Hrvatska jedanaestercima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Dnevni list “Kleine Zeitung” pod naslovom “Dojmljive scene” Sin Ivana Perišića tješio Neymara” piše kako je Leo Perišić, sin hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića došao nakon poraza Brazila od HRvatske tješiti uplakanog i neutješnog Neymara. Uz opasku kako ga je Neymar potom prigrlio i podragao po kosi. Slika koja je sinoć, a još i danas, obilazi svijet. O toj dojmljivoj sceni piše i tabloid “Heute” i dodaje kako dok je mali Leo Perišić tješio Neymara, na drugoj je strani hrvatska nogometna zvijezda svjetskog sjaja Luka Modrić tješio svog klupskog kolegu iz Real Madrida, Brazilca Rodryga, koji je u odlučujućim trenucima promašio jedanaesterac.

Dnevni list “Der Standard” piše kako su “brazilijanski plesači zakazali i cijela je zemlja zapala u duboku žalost”. List dodaje, kako je poraz od Hrvatske još jedna potvrda da Brazil ima “ozbiljan Europa kompleks”. “Der Standard” na kraju hvali Hrvatsku, koja šuti, marljivo radi i polako se je ugurala “među najbolje na svijetu”

“Nakon 1998. godine i 2018., u utorak igra već treći put polufinale Svjetskog nogometnog prvenstva”, ističe list. Na kraju napominje kako je glavni junak Hrvatske, izvanredan hrvatski golman Livaković, koji je svojim bravuroznim obranama, posebice jedanaesteraca, ne samo oduševio publiku u Kataru i diljem svijeta nego i svojoj momčadi dao toliko potrebnu sigurnost.

A to je ono najvažnije! Jer u utorak će, kako izvještavaju austrijski mediji, međusobne snage odmjeriti dva velika svjetska nogometna diva: mala, gotovo 4 milijunska Hrvatska i velika, gotovo 47 milijunska Argentina.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista