Australac u Hrvatskoj: Ne planiram se vratiti, ovdje mi je baš dobro

S tetovažom Hajdukova grba na nozi, danas će u dresu Gorice u 15 sati protiv momčadi iz Splita istrčati i Anthony Kalik (24). Njegova Gorica slabije je otvorila proljetni dio sezone, porazom od Istre 1961 (1:2) pa koliko taj poraz utječe na igrače pred utakmicu protiv jednog jakog Hajduka, pitamo ga.

Europi se uvijek nadamo

– Ne bih rekao da je to previše utjecalo na našu psihu, svjesni smo da utakmica u Puli nije bila na našem nivou. Jedva čekamo utakmicu protiv Hajduka, da pokažemo kakvi smo. Svi smo raspoloženi, uvijek je dobro igrati protiv njih jer dođu navijači i atmosfera je sjajna – kaže nam Australac u Velikoj Gorici pa otkriva kako pobijediti:

– Moramo igrati zajedno, disati kao jedno ako želimo rezultat.

Hajduk trenira Valdas Dambrauskas, isti trener koji je vodio i Kalika u Gorici. Koliko to pomaže u analizi za Hajduk koji je sve jači?

– Poznajmo mi njega, ali i on nas igrače. Radili smo analize, mislimo da znamo kako će igrati, ali vidjet ćemo. Slažem se da je Hajduk najjači u usporedbi s posljednjim godinama, a Valdasu treba još vremena. No, s igračima koje ima može napraviti velike stvari.

Gorica je uvijek težila Europi, kakve su šanse ove sezone?

– Puno je utakmica i bodova u igri, još se nadamo da možemo izboriti Europu, tako će biti do kraja.

Prva HNL sve je jača.

– Liga je interesantna, kvaliteta se digla, vidi se po igračima i igrama. Ovo je najbolji HNL koji smo vidjeli posljednjih godina.

S obzirom na to da je 2016. godine iz Australije došao u Hajduk i za njega upisao 32 utakmice, pitamo ga kako je zaigrati protiv Hajduka?

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 10.09.2021., stadion Radnik, Velika Gorica - Hrvatski Telekom Prva liga, 8. kolo, HNK Gorica - Hrvatski Dragovoljac. Anthony Kalik, Valentino Majstorovi. rPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

– Svima je to jasno, ja sam hajdukovac. No, utakmica kao utakmica. U početku sam imao neki poseban motiv, a sada je kao i svaka druga.

Trener Rendulić malo vam je promijenio poziciju, sada ste ofenzivni vezni. Kako vam se to sviđa?

– Zadovoljan sam što se tiče igre i minutaže. Znam da može bolje, treba mi vremena da se naviknem na novu poziciju. No, više sam u šansi, mogu više kreirati, sviđa mi se to.

Otkako ste 2020. došli u Goricu, u Splitu ste ostavili mnogo prijatelja...

– Ostao sam dobar sa svima iz Splita. Čujemo se i kad ne igramo protiv Hajduka. Uvijek tu bude malo šale pred utakmicu s njima, ali kada odigramo, razgovaramo kao prijatelji.

Kako vam je u Gorici?

-– U Gorici uživam, živim u Zagrebu, putujem 10-ak minuta do treninga, zadovoljan sam klubom, ljudima, trenerom, suigračima.

Anthony je rođen u Australiji, no njegovi su porijeklom s Korčule. Hrvatski jezik "tamo dolje" malo je govorio, no otkako je na našem tlu, dobro ga je svladao.

– Doma smo malo govorili hrvatski, no korčulanski kao da je drugi jezik, ali malo po malo, slušao sam ljude u svlačionici pa pokupio. Muče me samo padeži, to mi je najteža stvar, nisam ih svladao i mislim da neću.

Kako to da ste uopće došli u Split, na drugi kraj svijeta?

– Imao sam priliku doći, preporučila me legenda Hajduka Josip Skoko, odmah sam spakirao stvari i odlučio otići. Mogu reći da mi je baš dobro u Hrvatskoj, ne planiram se vratiti u Australiju. Moja obitelj je dolje, ja i ne idem, predaleko je, oni dođu u Hrvatsku često, to mi je bolje.

Može li usporediti Hrvatsku i Australiju?

– Mentalitet ljudi tamo je takav da se samo radi. Od ponedjeljka do petka se samo radi, nema kava, to je samo za vikend. Tu je puno opuštenije i to mi se sviđa. Što se tiče nogometa, tamo ako možeš trčati, možeš igrati. Tu je kvalitetniji nogomet, treba i snaga.

Ove sezone upisali ste 17 utakmica, tri pogotka i četiri asistencije za Goricu, i iako ste na terenu žilavi, izvan njega ste potpuno opušteni lik.

– Meni je sve laganica, nikakve žurbe nema, samo opušteno.

Već sprema novu tetovažu

Osim nogometa, volite i tetovaže, teško ih je ne zamijetiti.

– Ni ne znam koliko ih imam, ali znam da će ih biti još puno. Prvu sam stavio čim sam napunio 18 godina. Inspiraciju pronađem na internetu. Najdraže su mi ona Hajduka, ali i ona prva svetog Ante, ta mi je ipak najbolja. Sljedeću možda stavim za dva tjedna. Moram stići Suka, on je pun tetovaža, skoro je cijeli u tetovažama, to je i moj plan.

Slobodnog vremena ima pa kada ne traži tetovažu, druži se s prijateljima.

– Puno mi je prijatelja ovdje, družimo se, šećemo, odemo u kafić. Počeo sam trenirati padel, to mi se sviđa. Osim toga, volim pogledati UFC, tenis, košarku.