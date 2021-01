PRESICA RUKOMETAŠA

'Atmosfera je u banani, dođemo u bus i doznamo da je Červar podnio ostavku'

- Naravno da je stres kad se to dogodi. Nas ne može motivirati izjava izbornika da daje ostavku. Motivira nas četvrtfinale, a ne izjave. Mogu reći da je možda to bilo ishitreno, možda trenutak, ali to nije u mome domenu - rekao je Marino Marić.