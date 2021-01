Rukometni stručnjaci složni: Lino ovo nije smio napraviti, ne sada, Hrvatska još živi!

Odluka Line Červara je sve šokirala pa tako i sugovornike RTL-ovih emisija.

Petar Metličić smatra da je loš tajming.

- Totalno promašen tajming, to je moje osobno mišljenje. Preuzeo je odgovornost, to je super, na tome mu svaka čast. Ali dati ovakvu izjavu dok je Hrvatska još živa, jednostano... Što ako dođemo u četvrtfinale, polufinale... Što onda? Mislim da bi on trebao biti zadnji koji napušta ovaj brod.

- Ostaje još jedna utakmica. Što s tim? Ako mi izgubimo, Katar pobijedi, oni idu dalje, dat će sve od sebe. Oni nisu ništa lošiji od Argentine. I igrači i gledaju i čitaju, sigurno ih je okrznuo, sve oni vide, nisu glupi. Mislim da mu je ovo najveća pogreška u karijeri. Ne govorimo o utakmici...

Drago Vuković je u šoku jer još možemo proći.

Slažem se u potpunosti da ovo nije dobar tajming, mi imamo još šanse proći. Ja se osobno pitam kako ćeš motivirati ekipu protiv Danske? Davati ovakve izjave dok nisi ispao, dok još imaš šansu proći i biti prvak... Loš je ternutak bio ove izjave.

Goran Šprem je još uvijek optimist.

- Lino je naš najveći trener. ali danas je napravio pogrešku. Meni se nije dogodilo da me trener napusti usred turnira. Mi nismo još uvijek ispali, druge su reprezentacije isto tako loše igrale i Francuzi su završavali 10. pa nisu glave samo tako padale. Ali kad ju ti ovako ponudiš.. Čini mi se kao da si odgurnio reprezentaciju, ostavio ih na cjedilu, znam da to nije mislio... Ali mi još uvijek imamo šansu postati svjetski prvaci. Ako je to stvarno kraj, ni Lino ni javnost nisu zaslužili da tako završi. Ali stvarno, jako teške riječi.

- Trenutno je napravio gaf koji će ga pratiti. Njegove rezultate ne može uprljati ništa, mislim da će rijetko tko ponoviti što je on napravio, ali jednostavno taj tajmin i način na koji je to napravio je pogreška.

- Moramo sada imati sreće da Katar pobijedi Argentinu, ali i dići svoju igru za jedno pet nivoa -smatra on.