Ashley Cole će biti pomoćnik Franku Lampardu u Evertonu: 'Donije će entuzijazam i iskustvo'

Bivši branič Chelseaja i Arsenala Ashley Cole (41) imenovan je za jednog od pomoćnih trenera Franku Lampardu, novom treneru Evertona, objavio je u četvrtak premierligaški klub.

Cole dolazi iz Chelseajeve nogometne akademije i radit će zajedno sa pomoćnicima Joeom Edwardsom i Duncanom Fergusonom.

- Bio sam oduševljen kada sam dobio Lampardov poziv da mu se pridružim u Evertonu. To je odlična prilika u fantastičnom klubu i dolazim spreman raditi naporno i pomoći da klub bude uspješan. Još jedan plus je što ću ponovno raditi sa Lampardom. On je odličan trener i vođa. Sa ostalima u stožeru imamo sve što nam treba da ostvarimo ono što želimo - izjavio je Cole.

On je igrao zajedno s Lampardom u Chelseaju te su osvojili Premier ligu, četiri FA kupa i Ligu prvaka 2012. godine.

Lampard vjeruje da će Cole donijeti entuzijazam:

- Svima je poznata njegova odlična igračaka karijera i što je ostvario tijekom nje. Sada je uvaženi trener koji je stekao ugled radeći s engleskom U-21 reprezentacijom. On će donijeti entuzijazam i iskustvo. On je mladi trener koji donosi snagu u naš trenerski stožer.