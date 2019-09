VIDEO Apsolutni hit: Novak Đoković oduševio navijače, stižu poruke: Skini odjeću!

Novak Đoković prvi put našao se u Tokiju na ATP turniru. Đoković je odabrao japanski grad i kako bi se pripremio za olimpijski turnir koji se iduće godine igra u spomenutom gradu, a kada je već stigao tamo, Nole je odlučio zabaviti svoje pratitelje i okušati se u sumo hrvanju.

Navijači su ostali oduševljeni Novakovim borbenim vještinama iako je jasno kako protiv nekoliko puta težeg protivnika nije imao šanse, pa čak ni u ovako revijalnom tonu.

Neki su mu komentirali kako bi mu ipak bilo bolje da se drži reketa, a neki su došli na zanimljivu ideju te odlučili poručiti Đokoviću što treba učiniti kako bi imao veće šanse.

Just too good 😂



Well played, @DjokerNole 👏 #NovakGoesSumo 💪 🇯🇵 pic.twitter.com/FE75NjoQl7