Antonio Plazibat odradio sjajnu borbu i slavio u svom prvom Glory nastupu

Antonio Plazibat upisao je pobjedu u svom prvom nastupu unutar Glory Kickboxing promocije. Hrvatski borac savladao je u Parizu Nordinea Mahieddinea sudačkom odlukom nakon tri runde.

Od samog početka ovaj dvojac krenuo je u izuzetno visokom tempu, a pred kraj prve runde komentatori s UFC Fight Passa dali su opasku da se kreću i bacaju udarce kao da su borci perolake kategorije. Posebno je dobro kombinirao Plazibat, no Francuz je nekoliko puta pokazao koliko je eksplozivan kad krene u napad. Vrlo izjednačenu prvu rundu svih pet sudaca dalo je Francuzu i Antonio je znao da mora podići tempo. To je i napravio, piše Fightsite.

U drugoj rundi počeo je Plazibat svoje kombinacije otvarati prednjim direktom i to je izgledalo jako dobro, a s vremenom je sve više pokušavao protivnika kickovima izbaciti iz balansa. Francuz u jednom trenutnu kreće dobro vraćati, no Plazibat sredinom runde preuzima kontrolu. Počeo je hrvatski borac nanositi ozbiljnu štetu, kako se kraj runde bližio bio je sve bolji i na kraju je izjednačio rezultat na sudačkim karticama. Treća runda donosi umornije, ali i dalje aktivne borce. Obojica su došli s namjerom da se kvalitetno potuku i toga su se pridržavali do samog kraja. Bolje je Plazibat radio većinu runde, no na samom kraju Mahieddine podiže tempo, napada i pogađa nekoliko čistih udaraca, koji su mu dali vjeru da je možda ukrao rundu.

Ipak, svih pet sudaca i treću su rundu dodijelili hrvatskom borcu, koji tako odnosi vrijednu pobjedu u svom Glory debiju. No, tempo i akcija koji su ova dvojica priuštili dokaz su kako obojica itekako imaju što ponuditi na najvišoj svjetskoj razini. Da su suci na kraju dobro presudili dokazuje i službena statistika. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti kakav će idući ispit Glory pripremiti za svoju novu hrvatsku teškašku uzdanicu.