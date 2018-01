Bivši napadač Hajduka: Zarađujem milijun eura godišnje i vozim Lamborghini!

Donedavni napadač Hajduk Ante Erceg ovih je dana potpisao ugovor života. S Poljuda je otišao u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Ahli Shabab gdje će zarađivati 1,2 milijuna dolara godišnje.

- Ozbiljno govorim, nije patetika. Suze su mi došle... Ali morao sam misliti na sebe i na svoju obitelj. Novac je bio prevelik i morao sam to učiniti, tražiti da odem. Svi su me jako dobro prihvatili. Kad se razgovaralo o ugovoru i kad sam rekao da želim milijun, oni su mi rekli ne može. Nego milijun i dvjesto! Baš su me ugodno iznenadili - rekao je Erceg za Slobodnu Dalmaciju.

Erceg se pohvalio da će voziti Lamborghini kojega je dobio na korištenje.

- Nisam mogao vjerovati da nekome iz HNL-a i momku od ipak 28 godina kao što sam ja, da se daje takva cifra. Brondby je davao oko 400 tisuća eura meni, a Seattle oko 650.000, tako bi mi ostalo kad se odbije porez koji je u Americi visok. Hajduku bi od Seattlea išlo oko 1,2 milijuna eura pa tu ponudu moji agenti nisu ni proslijedili u Hajduk. Tako su igri ostali samo Emirati - rekao je Erceg i dodao:

- Nije da se sad pravim važan, ali ti su auti kod njih normalni, nevjerojatno što sve voze, to je kod nas “vau-vauu...”, a ovdje to nitko ni ne pogleda. I jeftinija su nego kod nas. U Splitu sam vozio mercedes C klase. U Splitu je to predobar auto, a ovdje... Ovdje taj auto ne vozi ni čistačica u klubu!

>> Pogledajte što voze hrvatski nogometaši