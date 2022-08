Ante Čačić potpuno je u pravu, bačena je sjena na HNL

Dinamo je nastavio dvoju seriju odličnih rezultata, u Šibeniku je s 2:1 bio bolji od domaćina, zaslužio je tu pobjedu iako to nije bio za plave 'običan dan u uredu', morali su se dobro pomučiti da bi došli do ova tri boda i još su ostali bez jako važnog igrača na duže vrijeme,

Oba trenera mijenjala su svoje sastave, nešto jer su morali, a nešto jer su htjeli. Čačić je bio bez Ademija, Ristovskog, Theophilea, Lauritsena. a na klupi su počeli Oršić, Petković, Ljubičić, te po prvi nakon ozljede na klupi je bio nekadašnji igrač i kapetan Šibenika Marko Bulat. Čačić je iznenadio s Antonijom Marinom koji je bio u udarnom sastavu protiv Šibenika u kojem je odlično igrao na posudbi u prošloj sezoni.

Šutalo izgubio sezonu

Svaka je momčad imala pokoju priliku do 31. minute, nezgodno se okrenula noga Boška Šutala pri doskoku i dugo mu se pred klupom ukazivala pomoć, ali nije mogao nastaviti i ušao je Dilaver.

- Boško Šutalo je na utakmici protiv Šibenika zadobio tešku ozljedu noge. Radi se o teškoj ozljedi s frakturom kosti i rupturama ligamenata gležnja. Našeg igrača nažalost čeka operacija, rehabilitacija i dulje izbivanje s terena. Boško, želimo ti brz oporavak i što brži povratak na teren! Nema predaje! - poručili su iz Dinama

Ubrzo nakon toga plavi su poveli, Baturina je povukao, izbacio Ivanušeca koji se ušetao na 15 metara, naciljao i krasno pogodio suprotni gornji kut u 35. minuti. No, kratko je trajalo vodstvo Dinama, nakon udarca iz kuta odbijala se lopta, došla do Mine koji je kroz gužvu pogodio u 37. minuti.

S 1:1 se i otišlo na odmor, Dinamo je imao posjed lopte 75 posto, ali objektivno nije mogao igrati svoju igru zbog užasno lošeg travnjaka, ako je to travnjak, na Šubićevcu.

Čačić je u nastavak ušao s promjenom, umjesto Špikića ušao je Oršić, kasnije je uveo Petkovića i Menala i taj novi dvojac donio je novo vodstvo plavih. U 67. minuti Menalo je pokušao pucati, Mina ga je srušio i sudac Bel nije dvojio. Siguran je u 68. minuti iz jedanaesterca bio Petković za vodstvo zagrebačke momčadi.

Bačena je sjena na HNL

Mogli su plavi uskoro i do većeg vodstva, Oršiću je obranio Rogić, a odbijenu loptu Oršić je poslao u vratnicu. Pred kraj su domaćini tražili jedanaesterac, no nije ga bilo i plavi su odnijeli vrijedne bodove, ali teška ozljeda Šutala bacila je sjenu na tu pobjedu, stoper kojeg je Dinamo kupio za četiri milijuna eura dugo će biti izvan travnjaka, ma bačena je sjena na HNL zbog terena!

- Na ovoj razini natjecanja nije primjereno igrati na ovakvoj podlozi. Jako sam ponosan na način kojim su dečki ušli u utakmicu, na koji način su je kontrolirali, željeli pobjedu... I sve to na ovakvoj podlozi koja doista ne dolikuje ovoj razini nogometa. Kroz igru smo tražili željeni rezultat, na kraju smo do njega i došli. Osvajanje bodova na ovakvim terenima, i to poslije utakmice kakvu smo imali u srijedu, nije lako - rekao je trener Dinama Ante Čačić.

>> VIDEO: U prometnoj nesreći smrtno stradao otac Marka Livaje