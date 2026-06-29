FOTO Vatreni iz SAD-a javno dao podršku Marku Livaju, pogledajte što je poručio

Odlazak Marka Livaje s priprema Hajduka i dalje je jedna od glavnih tema hrvatskog nogometa. Kapetan Hajduka e napustio momčad poslije verbalnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom, a reakcije su podijeljenje, neki ga brane, a drugi kritiziraju.

Među onima koji su mu javno iskazali podršku nalazi se i Luka Vušković, bivši igrač Hajduka i hrvatski reprezentativac, koji se trenutačno s reprezentacijom nalazi na Svjetskom prvenstvu.

Vušković je na svom Instagram profilu objavio fotografiju Marka Livaje uz emotikone krune i srca, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku podrške svom bivšem suigraču.

Njegova objava ubrzo se proširila društvenim mrežama, gdje su uslijedile brojne reakcije navijača.