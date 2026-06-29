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Komentari
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STAO UZ KAPETANA HAJDUKA

FOTO Vatreni iz SAD-a javno dao podršku Marku Livaju, pogledajte što je poručio

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
29.06.2026.
u 21:12

Među onima koji su mu javno iskazali podršku nalazi se i Luka Vušković, bivši igrač Hajduka i hrvatski reprezentativac, koji se trenutačno s reprezentacijom nalazi na Svjetskom prvenstvu.

Odlazak Marka Livaje s priprema Hajduka i dalje je jedna od glavnih tema hrvatskog nogometa. Kapetan Hajduka e napustio momčad poslije verbalnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom, a reakcije su podijeljenje, neki ga brane, a drugi kritiziraju.

Među onima koji su mu javno iskazali podršku nalazi se i Luka Vušković, bivši igrač Hajduka i hrvatski reprezentativac, koji se trenutačno s reprezentacijom nalazi na Svjetskom prvenstvu.

Vušković je na svom Instagram profilu objavio fotografiju Marka Livaje uz emotikone krune i srca, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku podrške svom bivšem suigraču.

Njegova objava ubrzo se proširila društvenim mrežama, gdje su uslijedile brojne reakcije navijača. 

Vušković
Foto: Instagram

Ključne riječi
Marko Livaja Luka Vušković

Komentara 3

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DA
Dako1
21:58 29.06.2026.

Luka, igraj nogomet i ugledaj se u imenjaka Modrića, Gvardiola, Kovačića, Perišića, Livakovića... Tu traži uzore, jer se o njima piše zbog nogometnih uspjeha, a ne zbog nediscipline i unošenja nereda u svlačionicu svoga kluba. Pokušao je to unijeti i prije tri godine sa svlačionicom reprezentacije, ali ga je Zlatko Dalić sasjekao u startu.

BP
Besposlen pop
21:37 29.06.2026.

Nije se klinac Vušković iskazao nekom pameću ovom objavom, a tako je i igrao neki dan

ID
Ivo_didin
21:23 29.06.2026.

Pametniji bi bio da nije ništa objavljivao! Livaju potjeraju s priprema zbog nediscipline, a ovaj mu daje podršku.

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