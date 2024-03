ANKETA Treba li Hajduk smijeniti Mislava Karoglana? Mogla bi ga spasiti jedna stvar

Hajduk je još jednom poražen. Nakon što je prije dva tjedna s Poljuda bodove uzela zagrebačka Lokomotiva, sad je to isto učinio još jedan zagrebački klub. Dinamo je pogotkom Brune Petkovića u 38. minuti pobijedio u velikom derbiju hrvatskog nogometa i tako izbio na drugo mjesto prvenstvene ljestvice. Poredak sada izgleda: Rijeka 62, Hajduk 57, Dinamo 55 bodova i utakmica manje. Dakle, splitska momčad više ne drži apsolutno ništa u svojim rukama, a sada su pred njom naoko još teže zadaće, i to dvije takve u sljedećih tjedan dana.

Momčad Mislava Karoglana najprije u srijedu od 19 sati opet igra s Dinamom, i to u polufinalu Kupa. Utakmica je to koja se samo naoko čini lakšom od prvenstvene, jer zagrebački plavi u nju će ući osokoljeni subotnjom predstavom u kojoj su došli do važnih bodova. Hajduk se zato, ako misli nešto napraviti u srijedu, mora instantno podignuti na pravu razinu i odgovoriti novom pritisku Dinama. A onda nakon toga, iduće nedjelje od 19.30 sati Hajduk igra jadranski derbi protiv Rijeke na Rujevici. Ne treba niti spominjati što bi se dogodilo izgube li Splićani i tu utakmicu. Rijeka bi im otišla na 10 bodova prednosti, a vjerojatno bi još za još koji bod nakon ogleda s Istrom pobjegao i Dinamo... Tada bi sezona potencijalno mogla postati izgubljenom do kraja.

Ovako, dok još ima nade za nešto, pitanje je, hoće li Mislav Karoglan voditi Hajduk u sljedećim utakmicama. Iako je upisao dva poraza koja nije smio potpisati kao trener Hajduka, sada bi ga mogla spasiti činjenica da je sljedeća utakmica već u srijedu, i to nakon Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka, tradicionalno neradnih dana. Bude li i Hajdukova uprava, odnosno predsjednik Lukša Jakobušić na "neradnim danima", Karoglan bi mogao ostati trener Hajduka barem za Kup s Dinamom. Veliko je pitanje hoće li bijele povesti i na Rujevici.

- Preuzimam apsolutnu odgovornost za sve loše. U dva mandata u Hajduku sam imao dva loša poluvremena koja su moja krivica. U prvom mandatu poluvrijeme protiv Lokomotive i u ovom drugo poluvrijeme protiv Varaždina. Sve drugo su bile greške u stvarima na koje sam ciljano upozorio. Nije fer ni korektno s moje strane, ali iskreno kažem. Ako pripremim derbi da se Baturina ili Petković ne mogu okrenuti, to je detalj koji je meni ključan. To sam ja radio. Nije mi problem preuzeti odgovornost - rekao je trener Hajduka na press-konferenciji nakon utakmice uz dodatak:

- Nije nam nedostajalo ni ptičjeg mlijeka. Klub nam je pružio sve, i predsjednik. Čovjek je napravio sve, a sportski sektor je moja odgovornost. Trener je kriv kad je sve loše i preuzimam odgovornost za loše rezultate. Ja znam što radim i koliko sam predan. Mogu se pogledati u ogledalo. Tu razinu predanosti moraju imati i igrači, i još veću kako bi bili prvaci. Neke stvari i odnosi se nisu smjeli desiti. Pričam o pripremama i tako dalje.