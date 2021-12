ANKETA Smeta li vam ako Zdravko Mamić i dalje vodi poslove u Dinamu?

Zdravko Mamić je zbog izvlačenja najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, a njegov brat Zoran na četiri godine i osam mjeseci, no svejedno ostaje dojam da iz bjegunstva vode glavnu riječ u redovima hrvatskog prvaka.

- Dok smo se svi skupa veselili, ja sam radio ste me inspirirali. Takvo ste mi vino točili da sam večeras kupio Bočkaja - izjavio je Mamić pa dodao:

- Ali, to je samo početak!

Foto: glebovpe 05.10.2007., Amsterdam, Netherlands - Dinamo je pobijedio Ajax na stadionu Arena Amsterdam. Zdravko Mamic u elementu, novcanice od 500 eura je dijelio "sakom i kapom". rPhoto: Petar Glebov/24sata

Izjavio je to na Badnjak i sve se snimilo. Tijekom iste večeri navijače Hajduka je prozvao najboljima na svijetu, a potom im obećao da bijeli neće do titule dok god je on živ.

Iz Dinama odbacuju Mamićeve tvrdnje, ali reakcija ne nedostaje. Ima ih svakakvih, od pozitivnih do negativnih, ali bez obzira na njih, postavlja se logično pitanje o tome može li u ime kluba kojeg je, dokazano, financijski oštetio i zbog toga pobjegao u drugu državu, voditi poslove. Posebno milijunske kao u slučaju Bočkaja...

Recite što mislite u anketi i komentarima!

Smeta li vam što Zdravko Mamić vodi poslove u Dinamu? Da 52,24% +

Ne 45,40% +

Dinamo je najbitniji 2,36% +

