Što se ovdje dogodilo Mišiću? Kapetan Dinama mogao je dobiti crveni karton, dobro je prošao

U derbiju 12. kola hrvatskog prvenstva, koji je na kraju pripao Dinamu rezultatom 2:1 protiv Rijeke, ključan trenutak dogodio se u 77. minuti, no nije bio vezan uz pogodak ili spektakularnu obranu, već uz nesportsko ponašanje. U jeku borbe za svaku loptu, kapetan domaćih Josip Mišić napravio je prekršaj nad Tonijem Frukom, što je bio okidač za kaos koji je uslijedio. Premda je utakmica već bila puna naboja, malo tko je mogao očekivati da će jedan rutinski prekršaj na sredini terena eskalirati u opće naguravanje u kojem je Mišić odigrao glavnu, i nimalo pohvalnu, ulogu. Njegova reakcija nakon sučevog zvižduka pokrenula je lavinu događaja koji su zasjenili inače uzbudljiv nogometni dvoboj na Maksimiru. Reakciju Mišića pogledajte OVDJE.

Nakon što je Mišić zaustavio Fruka, igrač Rijeke, Litavac Justas Lasickas, prišao mu je s namjerom da prosvjeduje zbog prekršaja. Međutim, umjesto verbalne rasprave, uslijedila je neočekivano burna reakcija Dinamovog kapetana. Mišić je snažno, s obje ruke, odgurnuo Lasickasa, koji je od siline udarca pao na travnjak. Taj je potez bio iskra koja je zapalila vatru. Odmah su dotrčali ostali igrači obje momčadi i stvorila se velika gužva ispred klupa. Naguravanje je potrajalo gotovo minutu, a situacija je prijetila potpunim izlaskom izvan kontrole, dok su suci i stožeri pokušavali razdvojiti uzavrele strasti.

U općem metežu koji je nastao, televizijske snimke otkrile su dodatne detalje Mišićevog ispada. Osim što je srušio Lasickasa, Dinamov veznjak je u jednom trenutku i lagano pljusnuo po licu stopera Rijeka, Antu Majstorovića, koji se također našao u središtu zbivanja. Glavni sudac utakmice, Igor Pajač, nakon što je uspio smiriti tenzije uz pomoć svojih pomoćnika, odlučio se na podjelu kartona. Žute kartone dobila su čak petorica igrača: uz inicijatora incidenta Josipa Mišića, javno su opomenuti i Riječani Lasickas, Majstorović i Zlomislić te Dinamov napadač Bakrar. Ipak, ostaje dojam, koji dijeli velik dio sportske javnosti, da je Mišić imao nevjerojatnu sreću što je izbjegao izravno isključenje. Njegovo guranje, a potom i udarac prema drugom igraču, elementi su koji se u modernom nogometu gotovo bez iznimke kažnjavaju crvenim kartonom.