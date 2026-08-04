McGregor potvrdio najcrnje slutnje: 'Koljeno je uništeno, idem na petu operaciju u karijeri'

Sva svjetla T-Mobile Arene u Las Vegasu bila su uperena u njega. Nakon pet dugih godina izbivanja, Conor McGregor, čovjek koji je transformirao borilački sport, vratio se u oktogon. Ulaznice su dosezale astronomske cijene, a večer je ispisala povijest s rekordnom zaradom od 25 milijuna dolara. Očekivao se spektakl, dramatična bitka protiv starog rivala Maxa Hollowayja. Umjesto toga, deseci tisuća gledatelja i milijuni pred ekranima dobili su gorki okus. Sve je bilo gotovo za samo 69 sekundi. Nakon jednog pokušaja atraktivnog kružnog udarca nogom, McGregor je nezgodno doskočio. Njegovo desno koljeno je popustilo, a lice mu se pretvorilo u grimasu boli. Hrabro je pokušao nastaviti, ali noga je bila previše nestabilna. Sudac nije imao izbora nego prekinuti borbu, ostavljajući dvoranu u šoku i tišini. Bio je to poražavajući kraj dugo očekivanog povratka i početak nove agonije za irskog borca.

Nekoliko tjedana kasnije, stigla je i službena potvrda onoga čega su se svi pribojavali. McGregor je na društvenim mrežama objavio dijagnozu: puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) i meniskusa. "Koljeno je sjebano", bez okolišanja je potvrdio i predsjednik UFC-a Dana White, odbacujući bilo kakve razgovore o McGregorovoj budućnosti dok se ne oporavi. No, najšokantniji dio priče leži u bizarnoj simetriji sudbine.

- To je ista ozljeda kao u prvoj borbi s Hollowayem, samo na drugoj nozi. Prilično šokantno", napisao je Irac - , referirajući se na njihov meč iz 2013. godine.

Tada je, s pokidanim ligamentima lijevog koljena, uspio izdržati do kraja i pobijediti sudačkom odlukom. Ovaj put, desetak godina kasnije i s puno više kilometraže na tijelu, ishod je bio brutalan prekid. Scenarij se ponovio, ali s tragičnim obratom koji možda označava kraj jedne ere.

Unatoč svemu, McGregor odbija potonuti u očaj. Na svom Instagram profilu, na putu prema operacijskoj dvorani, objavio je video s optimističnom porukom.

- E pa ljudi, idemo ispočetka! Slijedi peta operacija u mojoj karijeri! Kad se sve uzme u obzir, to je skroz OK brojka! Idemo, možemo mi to - poručio je fanovima.

Uvjeren je da će mu napredak u regenerativnoj medicini omogućiti povratak već sljedećeg ljeta, podsjećajući da se nakon prve ozljede protiv Hollowayja vratio u akciju za devet mjeseci. Zanimljivo, u novonastaloj situaciji pronalazi i duhovnu utjehu.

- Pitam se jesam li ovime spašen od nečeg goreg. Vjerujem da jesam - napisao je, aludirajući da bi ga pobjeda odvela na proslavu na kojoj bi možda ugrozio disciplinirani životni stil koji je gradio.

- Ne bi bilo slavlja i tko zna što bi se dogodilo. Vjerujem da sam spašen. Hvala ti, Bože!

Ovo nije izolirani incident, već treća teška ozljeda koja mu je prekinula borbu ili otkazala nastup u posljednjih nekoliko godina. U srpnju 2021. doživio je stravičan lom potkoljenice u trećem meču protiv Dustina Poiriera. Njegov planirani povratak protiv Michaela Chandlera 2024. otkazan je samo dva tjedna prije borbe zbog loma malog prsta na nozi. Njegovo tijelo, čini se, sve teže podnosi napore vrhunskog sporta, a navijači postaju sve oprezniji ulagati vrijeme i novac u događaje koji se tako lako mogu raspasti. Pitanje koje lebdi u zraku je bolno i neizbježno: je li unatoč njegovoj želji, ovo bio posljednji put da smo vidjeli "Notoriousa" u oktogonu?

McGregorova nesreća, nažalost, samo je najnoviji i najistaknutiji primjer u sve dužem nizu razočaravajućih završetaka velikih UFC borbi. Taj trend frustrira sve, od fanova do samih boraca, ostavljajući divizije u kaosu. Jedan od najgorih primjera dogodio se u teškoj kategoriji u listopadu 2025., kada je borba za ujedinjenje titule između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea prekinuta zbog slučajnog uboda u oko. Aspinall, koji je napokon postao neosporni prvak, nije mogao nastaviti, a meč je proglašen "no-contestom". Ozljeda je bila toliko teška da je Aspinall morao na višestruke operacije kako bi ispravio dvostruki vid, ostavljajući najprestižniju diviziju mjesecima bez jasnog vladara.

Bizarni pehovi postali su gotovo uobičajeni. Prvak muha kategorije Alexandre Pantoja izgubio je pojas od Joshue Vana za samo 26 sekundi nakon što je pri padu ozlijedio lakat. U svibnju 2025. cijeli glavni meč večeri između Erin Blanchfield i Maycee Barber otkazan je doslovno nekoliko trenutaka prije njihovog izlaska u kavez jer je Barber doživjela hitan medicinski slučaj u svlačionici. - Sjećam se samo zagrijavanja i zatim buđenja u kolima hitne pomoći" - kasnije je ispričala.

Kao da ozljede i otkazivanja nisu dovoljni, ishod borbi sve češće kvare i kontroverzne sudačke odluke. Dva meča za titulu u nešto više od godinu dana završila su neriješeno, što je u MMA svijetu prava rijetkost. Prvo su Jan Blachowicz i Magomed Ankalaev odradili meč za upražnjenu titulu poluteške kategorije koji je završio podijeljenim neriješenim rezultatom, što je navelo Danu Whitea da izjavi kako je "glavna borba bila užasna". Zatim, u revanšu za titulu ženske muha kategorije, Alexa Grasso zadržala je pojas protiv Valentine Shevchenko zahvaljujući podijeljenoj neriješenoj odluci, unatoč tome što mnogi smatraju da je Shevchenko učinila više za pobjedu.