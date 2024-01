Modrić se u pobjedi Reala nije ni zagrijavao, Ancelotti oduševio odgovorom kad je objašnjavao zašto

Aurelien Tchouameni iz Real Madrida ušao je s klupe i zabio udarcem glavom u 84. minuti za 2:1 u pobjedi protiv Las Palmasa koja je njegovu ekipu odvela na vrh LaLige u subotu. Momčad Carla Ancelottija vodi na ljestvici s 54 boda nakon 21 utakmice, dva više od drugoplasirane Girone, koja će u nedjelju igrati svoju prvenstvenu utakmicu sezone protiv Celte u Vigu.

Realu je nedostajalo ideja u blijedom prvom poluvremenu jer su se mučili bez svog najboljeg strijelca LaLige Judea Bellinghama, koji je suspendiran nakon što je prošlog vikenda dobio svoj peti žuti karton u svojoj posljednjoj pobjedi protiv Almerije. Las Palmas, koji je vikend započeo na osmom mjestu, samo četiri boda od europskih mjesta, bio je čvrst u obrani i neutralizirao je Realove napadače Viniciusa Jr. i Rodryga.

Domaćin je poveo u 53. minuti, kada je Javi Munoz ubacio iz blizine nakon što je Sandro probio s desne strane Antonia Rudigera. Pogodak je probudio Real, a Vinicius Jr. je u 65. minuti izjednačio. Realov pritisak bio je nemilosrdan i postigli su pobjednički pogodak u 84., kada je francuska zamjena Tchouameni pogodila glavom iz kuta Tonija Kroosa tri minute nakon ulaska u igru.

"Sjajno je imati motiviranu klupu koja često puno pridonosi", rekao je Ancelotti na tiskovnoj konferenciji. "To je alat koji imamo. Gledam na klupu i imam puno dobrih igrača koji mi daju razne mogućnosti da promijenim igru."

⚪️🇭🇷 Why zero minutes and not even warm up for Luka Modrić today?



Ancelotti: “I don't want Modrić to warm-up if I'm not sure that he will play. I respect him too much to do that”. pic.twitter.com/LLWjEwu5I4