Analiza Dalićeva popisa: Kapetan Hajduka ionako bi otpao, a jedan od ključnih dinamovaca nema sreće

Iznenađenja zapravo nije bilo, kad je izbornik Zlatko Dalić dao širi popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u Kataru, lako smo zaključili tko će ispasti sa završnog popisa.

Bilo je zapravo jako malo dvojbi, tek dvije ozbiljne, hoće li kao zadnjeg veznog voditi Kristijana Jakića ili Josipa Mišića te hoće li četvrta špica, uz Kramarića, Petkovića i Livaju, biti Čolak ili Budimir.

>> Dalić objasnio popis

Kalinić bi ionako otpao

Znajući kako razmišlja izbornik, i prije nekoliko dana zaključili smo da će s tog popisa otpasti Čolak i Mišić i priključiti se onima za koje je bilo sigurno da će otpasti: vratari Dominik Kotarski i Nediljko Labrović, braniči Duje Ćaleta-Car i Marin Pongračić, veznjak Luka Ivanušec i napadači Antonio Mirko Čolak (iako sjajno zabija u Rangersima) i Josip Brekalo (gotovo ne igra u Wolfsburgu).

S obzirom na to da smo zapravo sve točno procijenili, očito je i da je Dalićev odabir logičan. Naravno da oni koji su ostali bez karte za zrakoplov koji će reprezentaciju odvesti u Katar nisu sretni, ali moraju i sami shvatiti da im je već uvrštenje na širi popis za Svjetsko prvenstvo lijepo priznanje. Morao bi im to biti motiv da se nađu na popisu za sljedeće veliko natjecanje.

Kod vratara su bili sigurni Livaković i Ivušić, a kao treći ušao je Grbić koji je već bio u reprezentaciji. On bi išao na SP čak i da se Lovre Kalinić nije ozlijedio, bio bi u prednosti. Kotarski je perspektivan, vratar je mlade reprezentacije i on će svoje prilike imati, dok je Labrović bio dobar u Rijeci, ali ne i više od toga s obzirom na to da mu je momčad slaba.

U izboru stopera nije bilo nekakvih dvojbi, Dalić je uzeo iskusne Lovrena i Vidu, mlade Gvardiola i Josipa Šutala. I ta dva mlada stopera očekuju se i u udarnoj postavi. Otpao je Duje Ćaleta-Car koji je prelaskom iz Olympique Marseillea u Southampton ostao bez veće minutaže. Otpao je i Marin Pongračić koji je otišao u Lecce da bi više igrao i možda da bi se izborio za SP, no Dalić je dao prednost Erliću iz Sassuola koji je ipak više igrao.

Šteta za Mišića i Čolaka

U vezi je prednost dobio Kristijan Jakić koji je već bio u kadru reprezentacije i s Eintrachtom je u osmini finala Lige prvaka. Stalno igra, ali u posljednje vrijeme ne kao zadnji vezni, prvo je bio na poziciji desnog beka, a u zadnjim utakmicama je stoper pa Daliću može koristiti i na tim pozicijama.

Šteta za Mišića koji iza sebe ima odlične sezone u Dinamu, bez njega je igra plavih bila nezamisliva, no ovaj put nije imao sreće, valjda će drugi put biti bolje. Luka Ivanušec je nogometni biser, ali u ovoj sezoni nije na pravoj razini, nije našao pravu formu nakon operacije trbušnog zida. Šteta je zbog Čolaka, ali Dalić je logično objasnio zašto je prednost dobio Budimir, dok Josip Brekalo nema nekakvo povjerenje svog trenera Nike Kovača pa je bilo logično da neće s Dalićem u Katar.