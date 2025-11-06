Jokić i Dončić potpuno su izdominirali, Srbi u transu: 'Ovo ne može nitko na svijetu'

Luka Dončić vodio je LA Lakerse do pete uzastopne pobjede u trileru protiv San Antonio Spursa, 118:116. Slovenski genij bio je na korak do triple-doublea s 35 poena, 13 asistencija i devet skokova. Iako je imao loš šut (9-27), Dončić je preuzeo odgovornost kada je bilo najvažnije. Lakersi su sedam minuta prije kraja gubili devet razlike, no završili su utakmicu serijom 21:10, a Dončić je zabio ključnu tricu za vodstvo. Pobjeda je tim veća jer su Lakersi igrali bez LeBrona Jamesa i Austina Reavesa. U takvoj situaciji, Dončić, koji je u Lakerse stigao u veljači, potvrdio je status vođe momčadi. Veliku podršku pružio mu je centar Deandre Ayton s 22 poena i 10 skokova, dok je Rui Hachimura iznudio ključni prekršaj u napadu Victora Wembanyame u završnici.

Mladi Spursi, predvođeni Victorom Wembanyamom (19 poena), pružili su sjajan otpor, no francuski centar morao je van zbog šest prekršaja. Završnica je donijela dramu: Spursi su dobili priliku za pobjedu nakon pogreške Lakersa 1.2 sekunde prije kraja. Justin Champagnie je fauliran, no promašio je ključno slobodno bacanje, nakon čega je vrijeme isteklo.

Dok je Dončić briljirao u Kaliforniji, Nikola Jokić je u Denveru ispisivao povijest NBA lige. Srpski centar vodio je svoje Nuggetse do pobjede nad Miami Heatom 122:112, upisavši peti triple-double sezone. Jokićeva statistika bila je monstruozna: 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova, a do dvoznamenkastih brojki u tri kategorije stigao je već sredinom treće četvrtine.

Ovom partijom Jokić je potvrdio status najboljeg igrača današnjice, imajući sam pet triple-doubleova ove sezone, koliko i svi ostali igrači u ligi zajedno. Pobjeda protiv Miamija bila je 11. uzastopna za Denver u međusobnim dvobojima, a Nuggetsi su i dalje neporaženi kod kuće. Najveću pomoć imao je u Aaronu Gordonu (24 poena).

