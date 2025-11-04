U Hajduku nisu ni svjesni što imaju. Sada ne smiju zabrljati, to bi bilo nehumano

Hajdukova obrana u ovom je trenutku jedna od najmlađih u Europi, s prosjekom godina 21,7. Gledano u budućnost, po tom parametru, Hajduk se sigurno ima čemu nadati. Riječ je o nekolicini mladih igrača, Hrgović Hodak, Skelin, Mlačić.. koji su zaista svjetla budućnost kluba. Da u toj tezi svakako ima istine i da nije tek pusta fantazija splitskih navijača, vjerno pokazuje podatak da je Hajduk u prvih 12 kola primio najmanje pogodaka u ligi. Naša mlada reprezentacija igrača do 21 godine u svom rosteru ima okosnicu obrane koja je stvorena baš u Hajdukovom inkubatoru. Napokon se poklopilo da na tezu o 'našoj dici' možemo razgovarati s opipljivim argumentima i to je sjajna stvar za naš nogomet. Baš zbog toga se sada Hajduk nalazi u osjetljivoj situaciji kada donošenje odluka mora biti mudro, strateško i pametno.

Branimir Mlačić jedan je od onih koji tek dolaze. Iznimno talentirani osamnaestogodišnji stoper ima stipendijski ugovor do lipnja 2027. godine. Novi ugovor koji mu je ponuđen znatno je niži u odnosu na ostale prvotimce. Je li to stručna procjena, o tome bi se dalo raspravljati. Ali Hajduku se ne smije dogoditi da 'zabrlja' s njegovim razvojem. Posebice ako je u ovom trenutku u statusu vrhunskog potencijala. Mlačić je navodno spreman podružiti ugovor ali samo pod korektnijim uvjetima i u skladu sa statusom koji igrač ima. Jer, ne riješi li se njegov status, klub će, kako vrijeme bude odmicalo, biti u sve lošijoj pregovaračkoj poziciji. Interesa za Mlačića ne nedostaje, a činjenica da se bliži zadnja godina ugovora, smanjuje Hajduku moć u pregovorima oko odštete prilikom budućeg transfera! A to je najgori scenarij za klub.

U kategoriju iznimnih potencijala spada i vratar Toni Silić. Najbolji mladi hrvatski vratar nalazi se u nezavidnoj situaciji. Ima stipendijski ugovor do lipnja 2007. godine, a klub je na njegovu poziciju doveo reprezentativnog vratara Ivicu Ivušića za kojeg je plaćena odšteta, a ugovor mu je do lipnja 2029. godine. U takvim okolnostima mladi Silić je svjestan da će teško dobiti svoju priliku u nadolazećem razdoblju. Kako sada stvari stoje, to nije realna opcija.

S druge strane, logično je da mladi Silić želi braniti kako ne bi ugrozio svoj status u mladoj reprezentaciji te kako bi nakon prošlogodišnje sezonu, gdje je branio samo zadnje utakmice u sezoni, ispravno nastavio svoj nogometni razvoj. Stoga se logično nameće pitanje, govoreći i u interesu hrvatskog nogometa, što treba napraviti da se ne zaustavi razvoj ovog vratara kojeg su najozbiljniji europski nogometni sustavi proglasili iznimnim talentom pred kojim je vrhunska karijera. Gledano poslovno, prva opcija je prodaja, a druga posudba. Klub bi se u tom slučaju morao postaviti pragmatičnije, a odgovorna struka morala bi voditi računa o poslovnim interesima, odnosno, interesu našeg domaćeg nogometnog proizvoda. Jer, sputavati najveće talente gotovo sigurno znači put u propast sustava, najprije klupskog, a onda i ukupnog.

Najveći talenti moraju poslužiti kao alat brendiranja onog što možemo stvoriti u našim sustavima. To je jedini put, sve drugo je pogrešno ili, gledano s ljudske strane, nehumano. Silić je spreman potpisati novi ugovor ako bi mu klub omogućio posudbu na kojoj bi branio i tako nastavio svoj igrački razvoj. Kao i kod Mlačića, ako se što prije ne riješi njegov status, klub će na kraju sezone biti u jako lošoj pregovaračkoj poziciji jer interesa za Silića postoji stalno zanimanje brojnih klubova, a tada već ulazi u zadnju godinu ugovora...

Treći primjer je Dmytro Zudin, koji je ušao u zadnju godinu ugovora i već u siječnju može potpisati ugovor s novim klubom.

Nakon što su krajem prošle sezone pregovori oko novog ugovora bili u završnoj fazi, nova garnitura Hajdukove akademije te je pregovore zaustavila, a Dmytro je u zadnjim utakmicama izgubio status standardnog igrača i u juniorskoj momčadi. Izgledno je da će klub izgubiti igrača koji je još lani označen kao projekt za prvu momčad, a koji je ostavio odličan dojam na zimskim pripremama kod trenera Gennara Gattusa. Možda je Gattuso reprezentativan primjer kako klupska politika mora biti iznad autoriteta pojedinca. Treba li spominjati kakvu je štetu napravio kada je u drugi plan gurnuo Rokasa Pukštasa i srozao mu cijenu zbog čega je Hajduk jako puno izgubio. Naravno, Pukštas ima tu kvalitetu i Hajduk će profitirati, ali ključni su primjeri poput gore navedenih mladih igrača koji ovise isključivo o pametnom poslovanju kluba. Valjda će te pameti biti...