Amerikanci bojkotiraju Svjetsko prvenstvo zbog Rusa i Bjelorusa!

Svjetski boksački savez (IBA) u sve je većim problemima. Osim što i druge Olimpijske igre zaredom neće moći organizirati olimpijski turnir, jer ga je sankcionirao Međunarodni olimpijski odbor, dogodio mu se i bojkot, i to najveće sportske sile.

Naime, Američki boksački savez (USA Boxing) odlučio je da neće poslati svoje boksače i boksačice na predstojeće Svjetsko prvenstvo u amaterskom (olimpijskom) boksu. A svjetska smotra boksačica održat će se u drugoj polovici ožujka u New Delhiju dok će se natjecanje najboljih svjetskih boksača u amaterskom ringu održati u svibnju u Taškentu.

Financijske nepravilnosti

U pismu odaslanom članovima nacionalnog saveza, izvršni direktor USA Boxinga Mike McAtee naveo je niz razloga koji su doveli do takve odluke. A glavni su razlozi financijska neregularnost i manjak transparentnosti u poslovanju Svjetskog boksačkog saveza.

Dakako, jedan od razloga svakako je i taj što je IBA na istom natjecanju dopustila nastup boksača i boksačica Rusije i Bjelorusije, i to ne pod neutralnom zastavom, što bi moglo biti rješenje za Olimpijske igre u Parizu, nego uz nacionalnu himnu i zastavu.

– Dok sport ima intenciju da bude politički neutralan, dosta boksača, trenera i drugih predstavnika ukrajinske boksačke zajednice, uključujući trenera Mihajla Korenovskog, ubijeno je kada je u siječnju ruska raketa pogodila apartman u kojem su se nalazili. Osim toga, ukrajinska sportska infrastruktura, uključujući i brojne boksačke klubove, devastirana je – stoji u pismu izvršnog direktora u kojem se kaže još i ovo:

– S obzirom na to da IBA nije zadovoljila zahtjeve iz Lalovićeva izvješća, nije omogućila nadzor neutralne strane te dopušta sudjelovanje sportaša pod sankcioniranim zastavama i himnama, USA Boxing neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu za žene i muškarce 2023.

Kremljovu je važnija fotelja

Budući da je domaćin Olimpijskih igara 2028. Los Angeles, ne čudi nas što je boks uklonjen s inicijalnog programa tih Igara, a ovo sluti i na moguću najavu američkog bojkota Olimpijskih igara u Parizu bude li i ondje dopušten nastup Rusima i Bjelorusima.No sve to kao da baš i ne zabrinjava predsjednika IBA-e Umara Kremljova, Rusa poznatog po tome da je riječ o jednom od Putinovih pouzdanika. Njemu je očito važnije da što dulje bude na čelu svjetske federacije negoli to hoće li boks i dalje biti u programu olimpijskih sportova. A u svemu tome, barem zasad, ima podršku većeg broja članstva što se ogleda i u slučaju Borisa van der Vorsta. Naime, ovaj je Nizozemac bio Kremljovljev protukandidat na prošlim izborima pri čemu mu je večer prije izborne skupštine rečeno da ne zadovoljava uvjete. Premda je Nizozemac dobio spor na Arbitražnom sudu u Lausannei, većina članova IBA-e glasalo je za to da se izbori ne ponove.