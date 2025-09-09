Naši Portali
PREDSJEDNIK SRBIJE

Aleksandar Vučić oštro komentirao skandiranje na Maksimiru pa spominjao Thompsona

Beograd: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je mlade sportaše iz 18 zemalja
Foto: Milos Tesic/ATAImages
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 20:21

Rekao je kako nitko na stadionu nije reagirao na sporne povike te ocijenio da se time šalje loša poruka.

Srpski mediji pisali su da je u uutakmici Hrvatske i Crne Gore, odigranoj u utorak navečer na Maksimiru, dio navijača uzvikivao je “Ubij Srbina”, a sada je to komentirao i tamošnji predsjednik Aleksandar Vučić.

- Kad imate Thompsonove koncerte na kojima se ponavlja “Za dom spremni”, kao što se u Njemačkoj ponavljao “Sieg Heil”, i kada to postane uobičajeni pozdrav o kojem se legitimno raspravlja. Od toga do “Ubij Srbina” granica je nikakva - rekao je Vučić.

Dodao je kako nitko na stadionu nije reagirao na sporne povike te ocijenio da se time šalje loša poruka.

- Naučili smo da je u demokratskoj Europi dozvoljeno vikati “Ubij Srbina”. Zamislite reakcije kada bismo mi ovdje skandirali “ubij ovog” ili “ubij onog” - poručio je.

U loži su utakmicu pratili predsjednici Hrvatske i Crne Gore, Zoran Milanović i Jakov Milatović. Vučić je kazao da mu nije toliko zasmetalo što Milatović nije napustio stadion, koliko reakcije dijela crnogorskih medija koji, prema njegovim riječima, opravdavaju skandiranje.

- Time ste zapravo prijetili trećini stanovnika Crne Gore, koji su službeno Srbi, a još veći broj govori srpskim jezikom. Ako to nije bio dovoljan razlog da kažete “ljudi, nemojte to raditi”, onda ne znam što jest - zaključio je Vučić.

