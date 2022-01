Ako Hamilton ode u mirovinu, Mercedes ima rješenje: Tužit će ga i uništiti finacijski

Britanski vozač Formule 1 i sedmerostruki prvak Lewis Hamilton mogao bi otići u mirovinu, o čemu se u posljednje vrijeme sve više govori, no Mercedes mu to neće dozvoliti bez borbe.

Prošle sezone izgubio je naslov u posljednjoj utrci, a kada je u pitanju sljedeća, njegova momčad još uvijek nije potvrdila popis vozača i time se ponovno glasno spominje njegova mirovina.

Hamilton se po tom pitanju nije oglasio, a da je stvar ozbiljna govori činjenica da pravni tim njemačkog konstruktora već smišlja plan poteza koje će povući, ako zaista ode.

Foto: KAMRAN JEBREILI/REUTERS FILE PHOTO: Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 12, 2021 Mercedes' Lewis Hamilton looks dejected after finishing second in the race and the world championship Pool via REUTERS/Kamran Jebreili/File Photo Photo: KAMRAN JEBREILI/REUTERS

Naime, ima ugovor s Mercedesom za 2022., no pitanje je hoće li nastaviti voziti, a prošle sezone govorilo se da bi mogao napustiti natjecanje iako želio je prestići Michaela Schumachera po broju osvojenih titula, koji ih također ima sedam.

Ako odluči otići, a kako klauzula o jednostranom raskidu ugovora nije uključena, momčad će ga tužiti i tražiti višemilijunsku odštetu.

Inače, Hamilton je nedavno proslavio 37. rođendan, a u Formuli 1 je od 2007., da bi prvi naslov osvojio u McLarenu, a potom još šest u Mercedesu.