Agent koji je nogometašu iz Premier lige prijetio pištoljem pušten na slobodu

Neimenovani nogometni agent koji je anonimnom nogometašu iz Premier lige šestog rujna prijetio pištoljem pušten je na slobodu piše BBC. O nogometašu se zna samo da je u 20-im godinama te da je do incidenta došlo u Londonu u 23:14 šestog rujna.
Navodi se kako je za igrača to bilo "strašno iskustvo" s kojim se teško nosi. Još uvijek nije poznato kako je do incidenta došlo. Isti 31-godišnji agent u to je vrijeme navodno ucjenjivao i prijetio još jednom muškarcu. Ni u jednom incidentu nije došlo do ozljeda, a igračev klub je svjestan situacije piše navedeni medij.
Optuženik je uhićen osmog rujna zbog posjedovanja vatrenog oružja s namjerom, ucjene i vožnje bez dozvole. Isti je pušten na slobodu nakon što je plaćena njegova jamčevina.
