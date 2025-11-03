Naši Portali
PRIJETIO I DRUGIMA

Agent koji je nogometašu iz Premier lige prijetio pištoljem pušten na slobodu

Protest against the British government's ban on Palestine Action in London
Toby Melville/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
03.11.2025.
u 18:22

Navodi se kako je za igrača to bilo "strašno iskustvo" s kojim se teško nosi

Neimenovani nogometni agent koji je anonimnom nogometašu iz Premier lige šestog rujna prijetio pištoljem pušten je na slobodu piše BBC. O nogometašu se zna samo da je u 20-im godinama te da je do incidenta došlo u Londonu u 23:14 šestog rujna.

Navodi se kako je za igrača to bilo "strašno iskustvo" s kojim se teško nosi. Još uvijek nije poznato kako je do incidenta došlo. Isti 31-godišnji agent u to je vrijeme navodno ucjenjivao i prijetio još jednom muškarcu. Ni u jednom incidentu nije došlo do ozljeda, a igračev klub je svjestan situacije piše navedeni medij.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Optuženik je uhićen osmog rujna zbog posjedovanja vatrenog oružja s namjerom, ucjene i vožnje bez dozvole. Isti je pušten na slobodu nakon što je plaćena njegova jamčevina.
Ključne riječi
pištolj Premier liga agent nogomet

