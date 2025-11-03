Naši Portali
IZNENADIO JE

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Daniele Mascolo/REUTERS
Stjepan Meleš
03.11.2025.
u 13:49

On je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, koji je napustio ljetos nakon 13 sezona provedenih u španjolskoj prijestolnici. S Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018., a iste mu je godine dodijeljena i Zlatna lopta kao najboljem nogometašu svijeta.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odabrao je za mrežni portal španjolskog dnevnika AS petoricu najboljih nogometaša u povijesti, što je prikazano u kratkom videu objavljenom u ponedjeljak (as.com).

U njemu je 40-godišnji vezni igrač Milana bio upitan da izdvoji petoricu igrača iz bilo kojeg povijesnog razdoblja, koji se njemu najviše sviđaju.

"Maradona, Francesco Totti, brazilski Ronaldo, Zvonimir Boban, koji je moj idol, i Zizou (Zinedine Zidane)", odgovorio je Modrić.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Zvonimir Boban Vatreni Luka Modrić

