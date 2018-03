Aco ima sve pobjede s Brazilom: Morao sam otići na drugi kraj svijeta

Nakon što je s reprezentacijom Brazila izborio treću i četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Aleksandar Petrović požurio se u Hrvatsku. Nakon 4-0 i osiguranog prolaza u drugi krug kvalifikacija, Aco može biti spokojan:

- Ponovo ću u Brazil krajem travnja jer ću do 15. svibnja imati nekoliko seminara u različitim dijelovima Brazila.

S obzirom da se treći Fibin kvalifikacijski prozor igra krajem lipnja, mogao bi i ostati tamo sve do početka srpnja.

- Neću jer mi se kćer udaje 16. lipnja pa ću natrag neposredno nakon svadbe. Za taj treći prozor okupit ćemo najjaču moguću reprezentaciju. Zvat ću još par NBA igrača pa ćemo umjesto 4-5 dana trenirati 10 dana.

Brazil u NBA ligi ima petoricu košarkaša - Nene Hilario (Houston), Noguiera (Toronto), Neto (Utah Jazz), Caboclo (Sacramento) i Felicio (Chicago) - a Aco jednog od njih neće zvati za ovu priliku.

- Hilarija neću zvati u kvalifikacije, ali ću pred SP vidjeti u kakvom je stanju. Premda je pričuva Rubiju, Neto igra jako dobro, a dobru minutažu ima i Felicio koji je startni centar Chicaga. Kao izbornik, u solidnoj sam situaciji u kojoj mogu birati. Zasad sam se odredio za trojicu veterana, Varejaoa, Barbosu i Garciju koji je imao neki manji zahvat na trbušnom zidu. Bez obzira na komfornu situaciju mi želimo u drugi krug bez poraza jer onaj koji po kvalifikacijskim skupinama bude prvi dobit će status nositelja, a ti se neće moći susresti međusobno do četvrtfinala.

Pod komandnom palicom stranog izbornika, Brazilci su promijenili stil igre.

- Prestali smo igrati sa dva centra, ali i puno više spuštamo loptu u reket za igru leđima košu, a imamo i puno više defanzivnih pravila, pogotovo u branjenju pick and rolla. Uostalom, mi smo u četiri utakmice primili 240 koševa, što znači 60 po utakmici, a poznato je da je baš u Južnoj Americi najviše utakmica na 100 koševa.

Acinih 4-0 u Brazilu je popraćeno s ushitom.

- Brazilci su u posljednje dvije godine doživjeli velike frustracije. Najprije se kao domaćini nisu plasirali u četvrtfinale Olimpijskih igara, a potom nisu otišli niti na Panameričke igre jer su 2017. napravili sličnu stvar koju je Rađa kod nas napravio uoči prvog kvalifikacijskog prozora. Radikalno su odbacili sve što je starije i otišli s mlađim igračima na američko prvenstvo gdje su doživjeli krah. Nakon toga, izabrali su novog predsjednika nacionalnog saveza, a on je i unatoč velikom pritisku da to bude Brazilac odlučio da će izborni biti stranac, a to je mogao učiniti jer on i financira Savez.

Sve to naišlo je na jako dobar odjek i kod publike.

- Brazil je u ovim kvalifikacijama zasad rekorder sa 10.550 prodanih ulaznica za jednu utakmicu. U dvorani nemamo plesačica, ali je navijačka fešta stalna. Već sat vremena prije početka utakmice u dvorani je bilo osam do devet tisuća ljudi koji su sami napravili feštu. Pleše se, pjeva se... To je delirij u kojem je nemoguće loše igrati.

I dok su Brazilci u delirijumu, mi Hrvati smo u dubokoj depresiji jer nam je reprezentacija doživjela najnižu točku od svog postojanja.

- Ako jedna Španjolska, kao najdominantnija reprezentacija u posljednjem desetljeću, poseže za 39-godišnjim debitantima da bi osigurala što je moguće lakši prolaz na Svjetsko prvenstvo, onda je Rađina procjena da nam ne trebaju veterani bila promašaj. Nakon te prve dvije izgubljene utakmice među igrače se uvukao nemir, a još nam se dogodio i peh s ozljedama iskusnih razigravača Popovića i Stipčevića pa je došlo i do velike nervoze i straha. Jer, ipak su to igrači koji u ovim ulogama nisu navikli biti.

U takvoj ulozi nije navikao biti niti, sad već bivši, izbornik Ivica Skelin.

- Ja sam bio jako zadovoljan kako mi je funkcionirao stručni stožer, pa tako i Skelin kao pomoćnik. No, očito je velika razlika u tome da si kvalitetan pomoćnik i da donosiš tako važne odluke u kojima se on ipak pogubio. Navest ću vam samo jedan primjer. Kada imaš neku petorku u ritmu s kojim ona stvara prednost onda joj moraš produžiti minutažu i prelomiti utakmicu što prije i da je to učinio protiv Rumunjske dobili bismo 20 razlike, a ne bi se mučili niti sa Nizozemskom. Osim toga, Skelin je igrao nerijetko i sa dvije petice što su postavke od prije 20-30 godina. Perić je fantastičan kao četvorka, a ti ga stavljaš na trojku što on nije igrao godinama.

Zbog tih kikseva pred Skelinovim nasljednikom je nemoguća misija.

- Za gostovanje u Rumunjskoj se ne bojim jer je velika razlika u kvaliteti kada smo u punom sastavu. Sjećam se da smo im na Eurobasketu, nakon lošeg početka, napravili seriju 28-0. No, imperativ će biti dobiti Italiju u gostima, tu se moramo dočepati bodova za prenijeti dalje. Ako u tome ne uspijemo, onda će biti vrlo teško plasirati se na SP.

Još dok je bio hrvatski izbornik, Aco je naveliko razmišljao o kvalifikacijama koje nije dobio priliku voditi.

- Prvi igrač kojeg sam nazvao, još zimi, bio je Perić kojem sam rekao da na poziciji četvorke imamo Šarića i Bendera i da ga neću zvati ako su oni zdravi, jer je prečesto bio 13. prase, ali sam ga zamolio da bude spreman igrati kvalifikacije i on je pristao. Isto tako, nije bilo planirano da se odreknem bilo koga od iskusnih igrača, a kroz prošloljetni turnir u Kini smo pripremali 7-8 igrača za ove kvalifikacije.

Nažalost, Aci se dogodio poraz protiv Rusije u osmini finala Eurobasketa i on je "sporazumno" smijenjen.

- Ja jesam taj koji je predsjedniku Saveza Stojku Vrankoviću predložio sporazumni raskid ugovora, ali tek nakon što me je nazvao Skelin i kazao mi da mu nude mjesto izbornika i da će ju prihvatiti jer misli da takvu ponudu više nikad neće imati. I što smo s tim dobili? Nakon što smo pobjeđivali Grčku, Italiju, Francusku, Litvu, Brazil i Španjolsku, sada govorimo porazima od Nizozemske i Rumunjske koja je protiv nas izgledala kao hrpa građana.

U kojoj mjeri je sve to i Acina osobna zadovoljština?

- Nemam problema s tim mojim odlaskom s kormila hrvatske reprezentacije. Jer, otišao sam čista obraza i pronašao svoje mjesto pod suncem na drugom kraju svijeta. A Hrvatske mi je jako žao i nimalo ne likujem zbog razvoja događaja. No, nekako sam uvjeren da bismo, da sam ostao, sada imali dvije pobjede više, a možda i onu protiv Italije u Zagrebu.

Da je na Rađinu i Stojkovu mjestu, koga bi Petrović ustoličio za izbornika između imena koja se najčešće spominju a to su Trinchieri, Perasović, Repeša, Anzulović, Nazor...?

- Ne mogu vam to reći jer se ovdje ne radi o procesu rada od pet mjeseci već o pet treninga u kojima ti moraš obuhvatiti sve što je bitno, a odbaciti manje bitno. A ovo su sve treneri koji su naučili raditi u dugom trenažnom procesu. Recimo, Trinchieri je sjajno vodio klub, ali je vrlo loše prošao kao grčki izbornik.

Ako već nemamo ime, možemo li o tome kakav nam tip trenera treba?

- Netko s autoritetom ne samo oko vođenja utakmice nego i prema igračima koje treba zvati u reprezentaciju. Treba nam šmekerski tip trenera.

Nismo li mi ispali najvećom žrtvom suludog rata između Fibe i Eurolige s obzirom da, za razliku od Srba, mi nemamo dovoljno dostupnih igrača iz više srednje klase.

- Mi smo, zapravo, jedina žrtva jer sve značajnije reprezentacije će proći na SP. Fiba je dobila što je htjela, brojke kao što su one o 10.500 ljudi u Brazilu ili 9.000 na tribinama u Panami, a pretpostavila je da će se, unatoč problemima, sve najvažnije reprezentacije plasirati među završnih 32. A nama bi se to moglo dogoditi jer je u startu došlo do krive procjene kvalitete preostalih igrača u odnosu na Rumunjsku i Nizozemsku.

No, u takvim okolnostima dogodio nam se i jedan svijetli trenutak, a to je da je izbornik 'otkrio' Uljarevića.

- Traumatična vremena izbacuju takve junake. U dramatičnim situacijama dolazi do ovakvih lijepih pričao kao što je Uljarevićeva. I ja u brazilskoj reprezentaciji imam klinca od 19 godina,, no ja sam se za njega odredio od početka kvalifikacija i on mi je u sve četiri utakmice bio starter.