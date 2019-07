AB MNK Sasina pobjednik premijernog Socca Prvenstva Hrvatske

Nakon dva dana sjajnih utakmica po uzavrelom suncu na legendarnom zagrebačkom Kegliću, završeno je premijerno izdanje Socca malonogometnog Prvenstva Hrvatske. Pobjedu su odnijeli igrači sastava Autoprijevoznik Blažević MNK Sasina koji su u finalu slavili nad vinkovačkom momčadi Auto servis Crnaić.

Najbolji sastav osvojio je direktan plasman na ovogodišnju Ligu prvaka koja će se u rujnu održati u Mariboru.

Obje finalne momčadi već su se susrele u grupnoj fazi natjecanja. Tada su odigrali možda i ljepoticu Prvenstva. Utakmica je završila rezultatom 5:5, a ta činjenica dala je naslutiti da će finalna utakmica biti jednako napeta.

Vinkovačku mrežu već u drugoj minuti zatresao je Alghoul te tako Sasinu doveo u početno vodstvo. U 16. minuti Josip Nimac je na asistenciju hrvatskog reprezentativca Karla Stojića zabio za 2:0, ali je pri kraju prvog poluvremena, golom za 2:1, nadu Vinkovčanima vratio Josip Raguž.

Drugo poluvrijeme opet bolje otvaraju igrači Sasine. Mario Skorin u 23. minuti zabija za 3:1. Tri minute kasnije vidjeli smo najbolji

potez utakmice. Sjajni Marin Ležaić topovskim udarcem iz prekida šalje loptu iza nemoćnog Amara Dure i vraća Auto servis Crnaić u utakmicu.

Nakon kraćeg zatišja ponovno se pojavio raspucani Mario Skorin koji je u 36. minuti zabio za 4:2 i postavio konačan rezultat utakmice za veliko slavlje momčadi Autoprijevoznik Blažević MNK Sasina.

- 'Došli smo ovdje osvojiti Prvenstvo, bili smo favoriti i to smo na kraju opravdali. Mislim da nam je momčad iz Vinkovaca bila jedini ravnopravni protivnik na ovom natjecanju i ovim putem im na tome čestitam. Čast nam je što smo osigurali Ligu prvaka u Mariboru.

Ja sam nastupao i na onoj prošlogodišnjoj u Poreču za drugu momčad, ali tada sam se ozlijedio. Ove godine sa Sasinom idemo do

kraja, u to ne sumnjam - samouvjereno je rekao Karlo Stojić iz pobjedničke ekipe AB MNK Sasina, koji je ujedno dobio i nagradu za najboljeg igrača Prvenstva.

- Prvi put smo se susreli s ovakvim formatom natjecanja, nismo baš znali što nas čeka, ali mali nogomet je mali nogomet. Budući da treniramo futsal i veliki nogomet morali smo se brzo prilagoditi. Mislim da smo ostavili dobar dojam i zasluženo došli do finala gdje su igrale dvije najbolje ekipe. Jako nam se svidjelo ovo Prvenstvo, oduševljeni smo - izjavio je Marin Ležaić iz drugoplasirane ekipe AS Crnaić Vinkovci koji je bio i najbolji strijelac prvenstva s 12 postignutih pogodaka.

Treće mjesto na turniru osvojila je momčad Team 10 koja je bila predvođena Ivanom Rančićem, kapetanom hrvatske reprezentacije s lanjskog Socca SP u malom nogometu. Oni su u borbi za broncu svladali CBS Dentum s 4:3.

Iz trećeplasiranog sastava izabran je i najbolji vratar Prvenstva, Franjo Berišić.

- Žao nam je što nismo uspjeli osvojiti ovo Prvenstvo jer imamo stvarno kvalitetnu momčad. Konkurencija je bila zaista jaka, a ovo natjecanje odlično. Drago mi je što sam izabran za najboljeg vratara turnira, velika mi je čast - kratko je prokomentirao čuvar mreže Teama 10.

Cijelo Prvenstvo budnim okom pratio je i izbornik hrvatske malonogometne reprezentacije, Dino Kovač, kojemu je ovo natjecanje bilo sjajan uvid u igračke sposobnosti nekih natjecatelja koji bi mogli zaigrati na nadolazećem Svjetskom malonogometnom prvenstvu u Grčkoj na Kreti.

- Gledao sam skoro sve utakmice i vidio neke sjajne igrače. Već sam kontaktirao dečka iz Vinkovaca, Marina Ležaića, koji je bio najbolji strijelac, a vjerujem i među tri najbolja igrača turnira. Uz njega ima još nekoliko kandidata koje vidim u reprezentaciji. Popričat ću i s njima, a tko će se naći na konačnom popisu za Kretu, to ćemo tek vidjeti - rekao je Kovač.

- Mislim da je to velika čast i to se ne odbija. To je ipak hrvatska reprezentacija. Bilo bi mi drago kad mi mogao otići na Kretu - kratko je rekao Ležaić.

A izbornik Kovač najavio je i daljnje planove s reprezentacijom.

- Plan je da početkom rujna intenzivnije krenemo s pripremama, da imamo tri treninga tjedno i nekoliko utakmica do početka Svjetskog prvenstva. U srpnju ćemo odigrati jednu prijateljsku utakmicu na turniru u Koprivnici. Vjerujem da ćemo do početka Svjetskog prvenstva u Grčkoj biti u punoj spremi - zaključio je Kovač.