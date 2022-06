Zvonimir Varga predstavio osmi singl s hvaljenog albuma 'Muzika'

Zagrebački kantautor Zvonimir Varga objavljuje već osmi singl s hvaljenog albuma "Muzika", koji je objavljen krajem prošle godine. Riječ je o direktnoj, nostalgijom i prolaznošću vremena obilježenoj laganici "Na kraju balade", u kojoj je kantautor ponovno iskazao talent za pretvaranje svakodnevnih, sasvim običnih stvari i situacija u male uglazbljene priče.

I ovdje je Varga ostavio svoj iznimno jaki "tekstualni pečat", kojeg prate nevjerojatno snažni instrumenti. Lagana koračnica koja vodi do žestoke eskalacije, a varira od bonace, do laganog povjetarca, sve do oluje pa natrag u "mirne vode", na najbolji mogući način prikazuje raspon emocija i glazbene raznolikosti.

Autor glazbe i teksta je Zvonimir Varga, pjesmu je aranžirao, producirao i snimio Jere Šešelja u zadarskom Twenty Twenty studiju, uz gostovanja Brune Dugopoljca na trombonu i Josipa Janeša na bendžu i mandolini.

Varga je na sceni gotovo dva desetljeća, a uskoro će odsvirati i svoj tristoti koncert. U tom periodu objavio je i 10 albuma, jednu kompilaciju i EP, knjigu pjesama te dječju slikovnicu. U posljednje vrijeme najviše nastupa po kaznionicama, domovima za starije i knjižnicama, a njegov idući nastup bit će upravo u Zatvorskoj bolnici Zagreb krajem lipnja.

VIDEO>>Panika na vjenčanju Britney Spears! Bivši suprug uhićen pred vilom; na zabavi Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore...