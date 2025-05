Ozbiljne optužbe kandidata u 'Braku na prvu': On je otišao s okupljanja s mojom bivšom ženom i imali su aferu

Nakon šest uzbudljivih i burnih ciklusa, 'Brak na prvu' ulazi u finalni tjedan. Sociološki eksperiment već petu sezonu zaredom donosi dublji uvid u psihološke i emocionalne aspekte ljubavi i odnosa dvoje ljudi koji su stupili u brak bez prethodnog upoznavanja. Kroz ovaj proces kandidate su vodili eksperti Iva Stasiow, Matej Sakoman i Dean Pelić. U uzbudljivoj sezoni najveći obrat svakako je bio onaj zamjene supružnika. Irma i Marko te Franjo i Kristina na početku eksperimenta dobro su se slagali kao parovi i skladno funkcionirali, ali kako je vrijeme odmicalo, u njihovim odnosima nastajali su problemi. Primijetivši da se Irma i Franjo te Kristina i Marko dobro slažu, stručnjaci su odlučili predstaviti parovima zadatak zamjene, koji se pokazao kao pun pogodak za kandidate, ali je ujedno i narušio odnose među bivšim supružnicima.

Jeannette i Simon jedno u drugome pronašli su najbolje prijatelje za čitav život, a prijateljski odnos razvili su i Franjo i Irma te Bojana i Darko, koji je priznao kako mu se Bojana svidjela. Igor se trudio oko Doris i ona je naglasila kako nije zatvorila vrata daljnjem razvoju tog odnosa, ali je i priznala kako se iskra nije dogodila. U finalnom tjednu parovi će razmijeniti zavjete i pokazati kako su se njihovi osjećaji promijenili u razdoblju razdvojenosti. Jesu li vrativši se u svoju svakodnevicu shvatili da im njihovi partneri nedostaju više nego što su mislili ili su pak odnosi zahladili. „Zavjete sam jedva pročitala, noge su mi se tresle, gušilo me, zapravo ne znam kako sam ih uopće pročitala“, priznat će jedna od kandidatkinja.

Neki parovi nisu mogli naći zajednički jezik od samog početka pa su tako stručnjaci ove sezone napravili presedan te Višnji i Darku, koji su na ceremoniji izrazili želju da ostanu u eksperimentu, priopćili da je donesena odluka da oni kao par trebaju napustiti show. Ništa bolje nisu se slagali ni Kristina G. i Stjepan. Silvija i Hrvoje odlično su se slagali veći dio vremena, ali pred sam kraj njihov odnos počeo se mijenjati pa se Silvija iselila iz zajedničkog stana svega nekoliko dana prije završetka eksperimenta, a eksperiment su u prijateljskom tonu napustili i Ema i Manuel.

Oni će se parovima, koji su u eksperimentu ostali do kraja, pridružiti na ponovnom okupljanju, na zajedničkoj večeri i ceremoniji s ekspertima. Kao što ni jedna zajednička večera nije prošla bez drame, neće ni zajedničko okupljanje. Neki od kandidata morat će se suočiti sa svojim ponašanjem tijekom eksperimenta, neki priznati kako njihovi osjećaji nisu bili iskreni ili su bili dublji nego što su dali naslutiti, a doći će i do ozbiljne optužbe kad će jedan od kandidata izjaviti: „On je otišao s okupljanja s mojom bivšom ženom i imali su aferu!“ „Nek' snimke pokažu što je bilo, a ne da ja moram pričati i sebe opravdavati“, komentirat će drugi kandidat na ponovnom okupljanju, a treći će zaključiti da željno iščekuje nastavak! Finalni tjedan sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pratite od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.10! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

