Zvijezde ‘teške’ više od 50 milijuna eura dolaze u Zagreb

Nakon prošlogodišnjeg uspješnog trodnevnog spektakla s više od 25.000 posjetitelja, LMF festival i ove će godine prodrmati hrvatsku metropolu te okupiti istinske zaljubljenike elektronske glazbe. U tri dana, od 15.-17. lipnja na čak četiri impozatne pozornice na omiljenom zagrebačkom jezeru prodefilirat će više od 70 inozemnih i domaćih D.J-eva. Iako je Let The Music Be Free (LMF) jedan od najmlađih hrvatskih festivala, ovogodišnji lineup potvrdio je da je i jedan od najtraženijih jer dolazak su potvrdile najveće svjetske zvijezde - Above&Beyond, Adam Beyer, John Summit, Camelphat, ARTBAT, samo su neki od vladara elektroničke i klupske scene.

U Zagrebu će tako prvi put nastupiti trance trio Above & Beyond, koji čine Finac Paavo Siljamaki, Englez Jono Grant I Irac Tony McGuiness. Profesionalni DJ-I, “teški” 32 milijuna eura poznati su kao suradnici Madonne I Radioheada, čije su hitove remiksirali, a mogu se pohvaliti i time da je njihov hit Buzz osvojio svemir. Milijarder Sir Richard Branson za svoj let na raketi Virgin Galactics Spaceship2 odabrao je spomenutu pjesmu za lansiranje u orbitu. Na listi najpopularnijih svjetskih DJ-a ovaj trojac zauzeo je 16. mjesto dok su u Velikoj Britaniji na visokom četvrtom.

Fanove elektronske glazbe oduševit će I dolazak Adama Beyera. Taj 46-godišnji Šveđanin, koji je do sada zaradio tri milijuna eura, karijeru je započeo kao prodavač, no ubrzo je taj posao zamijenio s onim D.J-a pa je danas među 30 najpopularnijih. Također na švedskoj radio postaji vodi show Drum Code Live, a sluša ga više od 11 milijuna ljudi.

Publiku svakako ima I atraktivna Anfisa Letyago. Rođena u gradiću u Sibiru gdje noć traje devet mjeseci s 19 godina seli se u Italiju gdje započinje uspješnu karijeru, a na tom putu pomogao joj je mentor, legendarni Carl Cox.

Dolazak na treće izdanje LMF-a potvrdio je i John Summit. Amerikanac, trenutačno 13. na listi najpopularnijih DJ-a do 28 godina ponosan je vlasnik hita Deep End Sidepiece Remix, kojeg je do sada poslušalo više od 56 milijuna ljudi na Spotifyju. Summit je milijunaš, bogatstvo mu je procijenjeno na dva milijuna eura, a nastupao je na brojnim svjetskim festivalima pa tako i na Coachelli.

Britanski duo CamelPhat još je jedno ime koje dolazi u hrvatsku metropolu. Na sceni su 19 godina, u karijeri su zaradili pet milijuna eura, a mnogi ih pamte po hitu Cola, koji je 2017. bio jedan od najslušanijih singlova.

Svjetski poznate hitove ima I Stan Kolev. Bugarin “težak” dva milijuna eura karijeru je započeo 1996., no na putu prema vrhu pomoglo je to što su se njegove pjesme koristile kao glazbena podloga u reklamama luksuznih automobila. No najveći uspjeh mu je omogućio Horatio Caine jer su se Stanovi hitovi godinama koristili i kao glazbena podloga za seriju CSI: Miami.

No na LMF vraćaju se i neka dobro poznata imena poput ukrajinskog ARTBAT-a, Cerclea kao i DJ Claptonea. Popularni Nijemac može se pohvaliti činjenicom da je uvršten u deset najboljih svjetskih DJ-a sa zaradom od 11 milijuna eura, a nastupao je na festivalu Tommorowland te u najpopoznatijem klubu na Ibizi, Pachi. Kako Claptone nastupa sa zlatnom maskom, mnogi se i danas pitaju tko se krije ispod nje?

Od premijernog izdanja u Las Vegasu 2019. i prvog zagrebačkog 2021. godine, LMF festival postao je prepoznatljivo ime na svjetskoj sceni

što je do sada pokazao dolazak gostiju iz Europe I svijeta, a Zagreb je tako potvrdio titulu jedne od najtraženijih turističkih destinacija.

- Dobro je poznato da je cilj LMF-a promovirati različite žanrove u elektronskoj glazbi stoga se svake godine trudimo dovesti najbolje svjetske D.J-e. Na Jarunu će nastupiti više od 70 glazbenika što će biti izvrsna uvertira u nadolazeću ljetnu sezonu u Zagrebu – kažu organizatori festivala, koji su prošle godine dobili nagradu Ambasador za doprinos glazbenoj sceni.

Popis svih izvođača koji će od 15-17. lipnja 2023. rasplesati publiku na najvećem zagrebačkom open air elektronskom festivalu pogledajte ovdje: https://lmffestival.com/#lineup

Ulaznice za nadolazeće spektakularno izdanje LMF-a možete nabaviti na www.lmffestival.com