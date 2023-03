Farmer Ivan rekao svojoj zlatnoj djevojci da se u nju zaljubio, njena reakcija je urnebesna

U showu 'Ljubav je na selu' već se formiraju neke simpatije, a najmlađem farmeru Ivanu jako se svidjela Dona, njegova zlatna djevojka. Bio je iznenađen činjenicom da ona već ima 13-godišnju kćer. Ipak, odmah mu se svidjela.

'Njezin glas je predivan, iz duše. Mislim da je to ona prava. Intuicija mi kaže da ću se zaljubiti na prvu' kazao je na spoju naslijepo na kojem je imao povez preko očiju. Nakon što je skinuo povez rekao je kako je savršena.

Nakon toga trebao je provesti vrijeme sa svojom Donom: ''Ona dođe i ja se izgubim!'' Doni je smetalo što je samo gleda, a ništa je ne pita pa je farmer odlučio ''razbiti'' neugodnu tišinu ne baš prikladnim priznanjem za prvi spoj: ''Moram ti nešto priznati, ja sam se zaljubio na prvu''. 'Dobro, drago mi je'', odgovorila mu je šokirano, ''Ja ne mogu još ništa konkretno dok te ne upoznam''.

Kasnije je išao na druge spojeve, no reakcije nisu bile slične.

Iduća je na redu bila mlada Gabrijela. ''Sviđaš mi se, kad sam te vidjela, ostala sam očarana'', priznala mu je, no njegova reakcija je izostala.

Martini je Ivan najviše zamjerio što je povučena i uvijek šuti, a ona je priznala da joj se on jako sviđa. ''Super što joj se sviđam, ali ona meni ne'', odvratio je farmer, jedva čekajući da ovaj razgovor završi. ''Moguće da sam ga uplašila s trepavicama'', rekla je pa mu dobacila, ''Ja bih te gledala cijeli dan''.

Show 'Ljubav je na selu' uspio je spojiti mnoge duše samaca i neki su svoje veze odlučili okruniti brakom, te su dobili i djecu. Sretnom završetku nada se i Ivan Damijanić (24), najmlađi farmer 15. sezone ovog popularnog realityja u kojoj će pokušati pronaći srodnu dušu. U show se prijavio na nagovor prijatelja, a otkrio je i da su mu jedne zaruke propale. Trenutačno živi s mamom i tatom i radi na bageru. Ivan je u jednom intervjuu otkrio da očekuje da će se u showu zaljubiti, te da će farmerice biti vedre i nasmijane i da će se lijepo družiti. Progovorio je i o svojim propalim zarukama.

- Ma jednostavno se moralo tako dogoditi, očito nam nije bilo suđeno - izjavio je za RTL ranije. Dodao je da se nada da će njegove buduće farmerice biti lijepe kako iz vana tako i u duši, što mu je najbitnije. Zbog ljubavi, naglašava, nikada ne bi napustio svoj Žminj. Izjavio je i kako na njegovoj farmi djevojke neće morati puno raditi, te da će biti blag i pustiti ih da uživaju u prirodi i njegovu društvu.

Što se tiče mišljenja mame i sestre o budućoj partnerici, Ivan je rekao da cijeni njihovo mišljenje, ali da će konačan odabir na kraju ipak biti njegov.

Tvrdi i kako mu je bitniji karakter nego fizički izgled odabranice, no neće taj aspekt zanemariti. Priznao je i da preferira brinete, mlađe djevojke, no ne smeta mu ni da je malo starija, a volio bi i da je Dalmatinka.

Ivan živi u Žminju, a u emisiju se odlučio prijaviti na nagovor svog prijatelja, ujedno i šefa. Ovaj najmlađi farmer 15. sezone živi svoj dječački san - radi na bageru. Živi s mamom, tatom i sestrom, a na svom imanju imaju svinje, krave, kokoši, vinograd te vrt. Uživa u životu na selu te ističe kako ga nikad ne bi napustio. Za sebe kaže da je veseo, uvijek spreman za druženje, ali ponekad i tvrdoglav.

Ističe da je jako romantičan tip, a nikad nije volio kratke veze i avanture za jednu noć. Imao je vezu od četiri godine i bio je zaručen, ali je došlo do prekida pa je djevojku odlučio pronaći putem emisije. Ivanu je najbitnije da je djevojka kulturna, iskrena, društvena, može biti i rastavljena, a preferira brinete. U budućnosti bi se volio oženiti, imati djecu te zajedno s njima uživati u životu.

''Nisam se odavno zaljubio. Ja volim sa srcem, ni s čim drugim'', poručuje mladi farmer.

