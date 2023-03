Glumcu je lani dijagnosticirana zloćudna bolest: Kosu sam izgubio u prvoj rundi kemoterapije

Novozelandski glumac Sam Neill (75) nalazi se na liječenju zbog raka krvi u trećem stadiju, objavio je list Guardian Australia u subotu. Glumcu iz filma "Jurski park", navodno je prošlog ožujka dijagnosticiran rijedak ne-Hodgkinov limfom nakon što su mu natekli limfni čvorovi tijekom medijskih angažmana za film "Jurski svijet Carstvo".

Kemoterapija prvotno nije bila uspješno, no nakon što je počeo koristiti novi lijek protiv raka, koji će morati uzimati do kraja svog života, rak se povukao, prema intervjuu koji je Neill dao za Guardian Australia, u kojem je govorio o memoarima koje je napisao. "Radi se o tome da sam bolestan. Možda umirem. Možda ću morati ovo ubrzati", navodno je napisao u prvom poglavlju.

Neill živi na Novom Zelandu, a rođen je u Sjevernoj Irskoj. Glumom se počeo baviti 1970-ih, a najpoznatiji je po svojoj ulozi paleontologa dr. Alana Granta u seriji filmova "Jurski park". Kad su mu liječnici rekli što nije u redu, rekao je da je njegova reakcija bila "prilično flegmatična", ali ga je natjerala da "preispita stvari".

- Mislio sam da moram nešto poduzeti i pomislio sam, 'Hoću li početi pisati? Nisam mislio da ću tako brzo imati materijal za knjigu, samo sam mislio da ću napisati neke priče. I to mi je postajalo sve zanimljivije. Godinu dana kasnije, ne samo da sam napisao knjigu nego će biti i objavljena u rekordnom roku - rekao je sada za medije Sam Neill koji je napisao memoare, a počeo ih je pisati prošle godine kada mu je dijagnosticirana zloćudna bolest.

- Doista, u jednom trenutku mislio sam kako bi podnaslov knjige trebao biti "Bilješke umirućeg čovjeka". Imao sam dosta loših i crnih dana. Kosu sam izgubio u prvoj rundi kemoterapije i kada se pogledam u ogledalo pomislim tko je ovaj ćelavi suhonjavi starac. Više od svega želim natrag svoju bradu. Nimalo mi se ne sviđa izgled mog lica - veli glumac.

Zvijezda filmova "Jurassic Park" i "The Piano" te popularne serije "Peaky Blinders" s objavom svojih memoara objavio je i informaciju kako je njegova bolest u remisiji sada i on se trudi ostati pozitivan. - Ne bojim se smrti. Ono što ne želim učiniti je prestati živjeti, jer stvarno uživam živjeti. Ovo moje putovanje zadnju godinu je bila prilično mračna avantura, ali ipak avantura. A dobri dani su jednostavno fantastični i kada dobijete dobre vijesti, to je apsolutno uzbudljivo. - optimističan je Neill.

