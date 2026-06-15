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POZNATI GLUMAC

FOTO Sjećate li ga se? Bio je zvijezda domaćih sapunica, a danas je promijenio ime i posao

Zagreb: Glumac Marko ?abov iz Zabranjene ljubavi danas radi na gradilištu
Foto: Dora
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VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 08:00

Marko se sada predstavlja kao Atam Puri i bavi se podučavanjem joge, a na njegovu profilu na LinkedInu piše i da obnaša dužnost direktora u jednoj privatnoj firmi

Bivši glumac i maneken Marko Čabov proslavio se ulogama u brojnim domaćim serijama. Gledatelji ga pamte po dugačkoj plavoj kosi s kovrčama, no Marko danas ima kratku kosu, a osim frizure promijenio je i posao te svoje ime. Marko se sada predstavlja kao Atam Puri i bavi se podučavanjem joge, a na njegovu profilu na LinkedInu piše i da obnaša dužnost direktora u jednoj privatnoj firmi.

Jedno je vrijeme radio i na gradilištu. "Bauštela nikada nije bila daleko od mene. Čak sam i u seriju 'Zabranjena ljubav' otišao ravno s gradilišta na kojem sam čistio zgradu od ulja. No tako je to. Kad bih mogao živjeti od manekenstva i glume, bio bih itekako sretan. Kako ne mogu, tj. nisam čovjek koji vuče ljude za rukav i pristaje na štetne kompromise, tako nastojim pratiti životne smjerove kako dođu i bez plana uskočiti u njih. Dakle, ako bi mi netko sada ponudio ulogu na osnovi mog talenta, prihvatio bih je i bio iznimno zadovoljan. No kako se to ne događa, radim na baušteli za 20 kuna po satu i osjećam se korisnije i bolje nego da živim 'život glumca bez uloge", ispričao je 2011. za Večernji list i dodao da su ga tada ljudi na ulici znali često prepoznati. "Mnogima je neshvatljivo da čovjek koji se navečer šeta modnom pistom ujutro navlači radnu manduru i odlazi na posao. To posebno zabavlja moje kolege s bauštele", istaknuo je tada.

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Zagreb: Glumac Marko ?abov iz Zabranjene ljubavi danas radi na gradilištu
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Inače, Marko Čabov bio je u ulozi Nikole u "Zabranjenoj ljubavi". Njegov je lik bio predmet neuzvraćene ljubavi Tine Bauer, koju je utjelovila Antonija Šola - pjevačica koja je danas poznatija po svojoj glazbenoj nego glumačkoj karijeri. Naime, nakon ove sapunice Marko se pojavio i u RTL-ovoj uspješnici "Ruža vjetrova", a posljednjih ga se godina uopće ne može vidjeti u javnosti.

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Ključne riječi
zabranjena ljubav marko čabov showbiz

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